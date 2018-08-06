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FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşinin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:27 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Kutbettin Gülen'in tahliye talebi reddedildi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kutbettin Gülen, tutuklu bulunduğu Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Salonda sanığın avukatı da hazır bulundu.

Tanık olarak ifade veren Nurettin Veren, Gülen'in en küçük kardeşi olan sanığı yaklaşık 30 yıldan beri tanıdığını belirterek, Kutbettin Gülen'in kayyum atanan Çağlayan Matbaası'nda maaşlı çalıştığını söyledi.

Örgüt elebaşının, sanığa, matbaaya gelenlere rehberlik yapması için iş verdiğini ileri süren Veren, Kutbettin Gülen'in FETÖ ile bağlantısının olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Gülen'in avukatı Hasan Özçelik ise müvekkilinin yüksek tansiyon, kalp, böbrek ve diyabet gibi hastalıkları nedeniyle sağlık açısından sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Gülen de sağlık durumuyla ilgili mağduriyetinin giderilmesi için tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İzmir'de 2 Ekim 2016'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kutbettin Gülen'in, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Çağlayan Matbaası'nda çalıştığı belirlenmişti.

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