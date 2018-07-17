Erzurum'da matbaada çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilip 49 yaşında yaşlılık aylığı alarak Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattığı gerekçesiyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile matbaanın sahibi olan kardeşi Salih Gülen'e "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle açılan davada, tanıklar dinlendi.
Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, İshak Y, Recep G, Kenan D. ve Gürbüz E. tanık olarak ifade verdi.
Tanıklardan İshak Y, Gülen kardeşlerle hiçbir akrabalık bağının bulunmadığını belirterek, Fetullah Gülen'i hiç görmediğini, pide lokantası işletmecisi olması nedeniyle Salih Gülen'le dükkan komşusu olduğunu söyledi.
Diğer tanık Recep G. ise 35 yıldır başka bir iş yerinde matbaacılık yaptığını ifade ederek, Fetullah Gülen'i Salih Gülen'in matbaasında hiç görmediğini anlattı.
Kenan D. de Gülen ailesiyle hiçbir akrabalık bağının olmadığını, 1983-1984 yılları arasında Salih Gülen'in matbaasında çalıştığını ancak anlaşamadığı için ayrıldığını belirterek, "Fetullah Gülen'i hiç görmedim ve sigorta primlerinin yatırıldığını da bilmiyorum." dedi.
Gürbüz E. ise matbaanın olduğu sokakta kasap dükkanı olduğunu anlatarak, Fetullah Gülen'i de hiç görmediğini, Salih Gülen'in sadece dükkan komşusu olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
- İddianame
Fetullah ve Salih Gülen hakkında "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edilmişti.
Sahte evraklarla 49 yaşından itibaren yaşlılık aylığı aldığı anlaşılan Fetullah Gülen'in maaşı, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası kesilmişti.
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