FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni hakim karşısında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen'in de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, terör örgütü yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanıklar Ahmet Ramiz Gülen ve Ahmet Karayazı ile avukatları hazır bulundu. Karayazı'nın oğlu Emrah Karayazı da tutuklu bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, dijital veriler üzerindeki incelemenin tamamlandığını ve dosyaya iki klasör rapor geldiğini söyledi.

Başkan Durmaz, raporun 514'üncü sayfasında tutuklu sanık Gülen'in cep telefonunda ABD'de Rıza Sarraf davasını başlatan bölge savcısı Preet Bharara ile Hakan Şükür'ün telefon numaralarının bulunduğu bilgisinin yer aldığını belirterek, sanığa söz hakkı verdi.

Tutuklu sanık Gülen, "Bharara ile görüşmem imkansız. Ben böyle bir adamla görüşmüyorum. Hiç tanışıklığım yok. Hakan Şükür'ün telefonu kayıtlıdır. Samimi değilim ama görüşürdüm." dedi.