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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 21:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen'in de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme Başkanı Durmaz'ın, cep telefonunda ABD'de Rıza Sarraf davasını başlatan savcı Bharara ile Hakan Şükür'ün numaralarının bulunduğunu belirtmesi üzerine tutuklu sanık Gülen, "Bharara ile görüşmem imkansız. Ben böyle bir adamla görüşmüyorum. Hiç tanışıklığım yok. Hakan Şükür'ün telefonu kayıtlıdır. Samimi değilim ama görüşürdüm." dedi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ahmet Ramiz Gülen'in de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, terör örgütü yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanıklar Ahmet Ramiz Gülen ve Ahmet Karayazı ile avukatları hazır bulundu. Karayazı'nın oğlu Emrah Karayazı da tutuklu bulunduğu Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, dijital veriler üzerindeki incelemenin tamamlandığını ve dosyaya iki klasör rapor geldiğini söyledi.

Başkan Durmaz, raporun 514'üncü sayfasında tutuklu sanık Gülen'in cep telefonunda ABD'de Rıza Sarraf davasını başlatan bölge savcısı Preet Bharara ile Hakan Şükür'ün telefon numaralarının bulunduğu bilgisinin yer aldığını belirterek, sanığa söz hakkı verdi.

Tutuklu sanık Gülen, "Bharara ile görüşmem imkansız. Ben böyle bir adamla görüşmüyorum. Hiç tanışıklığım yok. Hakan Şükür'ün telefonu kayıtlıdır. Samimi değilim ama görüşürdüm." dedi.

Başkan Durmaz'ın 16 Temmuz 2016'da saat 16.50'de cep telefonuna gönderilen "Bu akşam da darbe olacak." şeklindeki mesajı sorması üzerine sanık "hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Gülen, Mahkeme Başkanı Durmaz'ın, FETÖ elebaşı ile sanığın yan yana olduğu fotoğrafları göstermesine karşılık, 2013 yılında bayram ziyareti için gittiğini öne sürdü.

Tutuklu sanıklar Ahmet ve oğlu Emrah Karayazı da eski savunmalarını tekrar ederek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

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