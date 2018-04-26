FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenine 21 yıl hapis

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin yapılan tespite de değinen Gülen, bu programda iletişime geçtiği iddia edilen kişileri tanımadığını, ByLock'un da kendisine kurulan kumpasın bir parçası olduğunu ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Gülen, masa başında hazırlanan iddialarla suçlandığını ileri sürerek, örgüt yöneticisi olduğuna ilişkin somut hiçbir delilin dosyaya girmediğini, kendisine kumpas kurulduğunu, yasa dışı herhangi bir eylemi gerçekleştirmediğini iddia etti.

KHK ile kapatılan bir derneğe üyeliğinin bulunduğunu ancak bu derneğe çalıştığı kurum nedeniyle üye olduğunu, burada yasa dışı bir faaliyette bulunmadığını öne süren Gülen, örgüt yöneticisi olmadığını, hiyerarşik olarak kimseye bağlılığının ya da herhangi birinin kendisine bağlılığının kanıtlanamadığını, bu doğrultuda kimseye talimat vermediğini, kimseden talimat almadığını savundu.

"Sadece soyadımın Gülen olması ve kapatılan Özel Yamanlar Koleji'nde çalışıyor olmamdan suçlanıyorum. Gerçekler bir gün ortaya çıkacaktır. Benimle ilgili gerçekler görmezlikten geliniyor. Bu dava siyasi bir davadır." görüşünü ileri süren Gülen, "Suç işleme kastıyla hareket etmedim. Bana isnat edilen bir eylemim yoktur. Profesyonel bir eğitimci olarak 28 yıl çalıştım. Hakkımdaki suçlamalar, örgüt üyeliği ve yöneticiliği için de yeterli değildir." dedi.

Beraat talebinde bulunan Gülen, "Adaletin tecelli edeceğini ve beraat edeceğimi biliyorum. Mahkemeye yalvarıyorum ve beraatime karar verilmesini istiyorum. Hakkımda hüküm verilecekse de cezam kesinleşene kadar tutuksuz yargılanmak istiyorum. Çünkü yürüyemeyen bir annem ve hasta bir kardeşim var. Onların bana ihtiyacı var. 24 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.