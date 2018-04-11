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FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! Artık orada saklanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 08:06 | Son Güncelleme

Fin Devlet Televizyonu YLE, Pensilvanya'da terör örgütü FETÖ elebaşının çiftliğinde iki gün geçirdi. Nasıl köşeye sıkıştığı ortaya çıkan Gülen'in çiftlikte yapılan 'panik odası'na taşındığı öğrenildi.

Finlandiya Devlet Televizyonu YLE'nin ana haber bülteni olan Uutiset'in ekibi Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yaptı. Pensilvanya'daki inde iki gün kalan ekip çok çarpıcı tespitlerde bulundu:

  • Teröristbaşı Gülen, operasyon korkusuyla her zaman oturduğu malikanedeki konutundan kampus içinde oluşturulan panik odalı bir eve taşındı.

  • 15 Temmuz sonrası kaçan örgüt üyeleri için ek binalar yapıldı.

  • YLE ekibi ek binalardan birinde Türkiye'de çok tanınmış bir işadamını gördü. İşadamı "Türkiye hükümeti burada olduğumu bilmiyor beni sakın yayınlamayın" diye adeta yalvardı.

  • Komşuları Gülen'i "Ortadoğu'dan gelen bir terörist" olarak görüyor ve korkuyor.

  • İki gün Pensilvanya'daki inde kalan tv ekibi haberin sonuna 'Darbeci askerler Gülen'in talimatı olmadan böyle bir kalkışmaya teşebbüs etmeleri mümkün görünmüyor' yorumunda bulundu.

'ÇİFTLİKTE SİLAHLI ADAMLAR VAR'

Fin TV ekibi habere malikanenin etrafındaki komşularla yapılan röportajlarla başlıyor. Komşuların bir kısmı terörist başını 'Ortadoğu'dan gelen bir terörist' bir kısmı ise "Terörist olarak" tanımlıyor. Bölgeye yeni tanışan Frank Newman'in Saylorsburg'a ilk taşındığında kuzenin kendisine "Orta Doğu'dan gelen adamın çiftliğinin yanından geçerken sağını solunu kolla, dikkatli ol çünkü çiftlik etrafında silahlı adamlar var ve çiftlikte çılgınca şeyler oluyor" dediğini söylüyor.

KAÇAN İŞADAMLARI BURAYA SIĞINIYOR

Ekip malikaneye girdiğinde eskiye göre çok sayıda villa tipi ek binalar yapıldığını anlatıyor. Bu evler, 15 Temmuz sonrası firar eden işadamları ve örgütün önemli isimlerine tahsis edilmiş.

Evlerin yapım masrafını da yine FETÖ'cü işadamları karşılamış. Çiftlikte daimi 30 kişinin kaldığını ve bu ekibin haricinde öğrencilerin de olduğunu ifade eden haberciler ilk kez çiftliğin iç kısımlarındaki lüks evlere girdi. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullah Gülen Fin Devlet Televizyonu YLE Pensilvanya

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