FETÖ firarileri yol kontrolünde yakalandı

MANİSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin Irlamaz ve Aşağı Bozkır Mahallelerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında kimlik sorgusu yapılan Murat Çimen (33) ve Ahmet Darıcı (51) hakkında iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çimen ve Darıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Darıcı'nın örgütün Uşak esnaf yapılanmasından sorumlu olduğu iddiasıyla arandığı, Çimen'in ise Muğla'da örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir yurtta müdürlük yaptığı belirlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan YKS eleştirisi!
Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum