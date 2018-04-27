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FETÖ firarisi Azerbaycan'dan getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 23:34 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü: - "İnterpol Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen görüşmeler neticesinde Türkiye'ye iadesi kabul edilen M.C, bugün Azerbaycan interpol görevlileri tarafından İstanbul Atatürk Havaalanına getirildi"

İSTANBUL (AA) - "FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan iki ayrı yakalama kararı olan ve firari durumda bulanan şüpheli M.C'nin Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesinin yapıldığı bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PYD terör örgütünün yurtdışı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya Ağır Ceza Mahkemesi ve Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemelerinin kararları ile hakkında FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan iki ayrı yakalama kararı olan ve firari durumda bulanan şüpheli M.C'nin, Gürcistan'ın Batum şehrinde ikamet ettiği ve bu bölgede örgütün yurtdışı yapılanmasında görev aldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen uluslararası çalışmalar ve işbirliği sonucunda şüpheli M.C'nin, Nisan 2017'de Azerbaycan'da yakalandığı ve bugüne kadar tutuklu olarak cezaevinde kaldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İnterpol Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen görüşmeler neticesinde Türkiye'ye iadesi kabul edilen M.C, bugün Azerbaycan interpol görevlileri tarafından İstanbul Atatürk Havaalanına getirildi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS ortamında Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ifadesi akabinde tutuklanarak, ceza infaz kurumuna teslim edildi."

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FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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