FETÖ firarisi Emre Uslu'dan Melih Gökçek'e hakaret!

Emre Uslu, Twitter hesabı üzerinden Melih Gökçek'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulundu.

BİR SOKAK KÖPEĞİ GİBİ SALDI

Uslu, yaptığı paylaşımda Gökçek'i hedef alarak, 'DM’den yazdığının cevabını aldın mı :)) korktuğumu iddia etmişsin. Sizden korkan senin gibi olsun. DM’den yazdığımı burdan da yazayım herkes görsün. RTE’den korksam senin gibi yapardım. Bir sokak köpeği gibi saldı halen peşinde fino gibi tırım tırım dolaşıyorsun? @06melihgokcek' ifadelerini kullandı.





