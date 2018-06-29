FETÖ firarisi kadın zanlı yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 21 aydır aranan kadın, "hücre evi"nde gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklanmak için kullandığı "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda "örgüt ablası" olduğu iddia edilen F.Ç, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının ifade işlemleri devam ediyor.

Örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı, 21 aydır arandığı ve eşinin de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenilen F.Ç'nin "ByLock" kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesap açtırdığı belirtildi.

