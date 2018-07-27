FETÖ firarisi noterde yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, firari zanlı noterde işlem yaparken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay M.Y.S. noterde işlem yaparken ihbar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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