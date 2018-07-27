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FETÖ firarisi noterde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 09:30 | Son Güncelleme

Eskişehir'de noterde işlem yaparken yakalanan ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilen astsubay tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, firari zanlı noterde işlem yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY'ye üye olduğu" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay M.Y.S. noterde işlem yaparken ihbar üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ PDY

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