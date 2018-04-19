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FETÖ firarisi öğretmen özel ders vermeye devam ediyormuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

Hava astsubaylarından sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan firari öğretmen yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturma kapsamında hava astsubaylarından sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan firari öğretmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı, hava astsubaylarından sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan firari Saffet D'nin, merkez Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde, nüfus müdürlüğünde kaydı bulunmayan bir evde özel ders vermeye devam ettiğini belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Saffet D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Saffet D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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