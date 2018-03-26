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FETÖ firarisi polisi öldürmeye çalıştı! Skandal görüntüler...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 09:14 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi iş adamı İsmail Ç., kendisini yakalamaya çalışan polis memuruna önce çarptı sonra başka bir araca sıkıştırarak ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan firari iş adamı, Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Polis memuru ile FETÖ firarisi arasındaki kovalamaca saniye saniye görüntülendi.

Hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklama kararı olan işadamı İsmail Ç’yi arayan Kayseri Emniyet Müdürlüğü, TEM şube ekipleri, İsmail Ç.’nin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerinde olduğunu belirledi. Firari iş adamını yakalamaya giden polis ekipleri iş yerinden ayrılan İsmail Ç.’ye aracına binerken yetişti. Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan iş adamı kaçmak için aracını çalıştırdı.

POLİSİ EZDİ

Milliyet'te yer alan habere göre, Bu sırada kapıyı açmaya çalışan polis memuruna çarptı. Polis memuru kaputun üstüne düştü. İsmail Ç.’ o halde aracını sürmeye devam ederken bir diğer polis arkadan koşarak havaya ateş etmeye başladı. İsmail Ç., yaklaşık 50 metre sonra yola çıkarken başka bir araca çarptı. Firari işa damının arabasıyla diğer araç arasında sıkışan polis memuru yaralandı. İş adamı ise aracıyla kaçmayı başardı. Kolu ve kaburgaları kırılan polis memuru arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

İsmail Ç.’, 2 Mart’ta yaşanan olaydan 22 gün sonra 24 Mart’ta İpsala’da yanındaki iki kişiyle birlikte Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. Üzerinden 10 bin Euro para çıkan İsmail Ç. Kayseri’ye getirildi. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. Polis memuru ise tedavi altında... İsmail Ç.’nin kardeşi Osman Ç.’nin de FETÖ firarisi olarak aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Edirne Yunanistan polis

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