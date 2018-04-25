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FETÖ hükümlüsü Bolu'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 20:08 | Son Güncelleme

FETÖ hükümlüsü Bolu'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı İlçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin açılan davadan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan firari eski uzman çavuş Bolu'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılandığı davada hakkında hapis kararı çıktıktan sonra firar eden eski uzman çavuş Selim Matyar'ın Bolu'ya geldiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin saklandığı düşünülen evi takibe aldı.

Yaklaşık bir hafta firarinin kaldığı yeri izleyen ekipler, saklandığı yeri değiştirmek isteyen Matyar'ı evden çıktığı esnada yakaladı.

Hakkındaki davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu FETÖ/PDY

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