FETÖ hükümlüsü eski başkomiserle ilgili kararın gerekçesi açıklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski başkomiser Recep Can'a verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin aralarında iletişim sağlamak amacıyla ByLock kullandıkları anımsatıldı. ByLock'un, güçlü kripto sistemi ile internet bağlantısıyla iletişim sağlamak üzere gönderilen her mesajın farklı bir kripto anahtarıyla şifrelenerek iletilmesine dayalı olduğu vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi: "ByLock uygulamasını geliştiren ve kullanıma sunan kişinin, bu programı kullanan kullanıcı sayısını artırmayı ve ticari değer haline gelmeyi hedeflemediği anlaşılmaktadır. ByLock uygulamasının, kullanıcı bilgilerinin ve iletişimin güvenliğinin azami şekilde korunmasını amaçladığı anlaşılmaktadır. ByLock'ta iki kullanıcının haberleşmesi için her iki tarafın çoğunlukla yüz yüze veya bir aracı vasıtasıyla temin edilen kullanıcı adlarının eklenmesinin gerektiği, mesajlaşmanın her iki kullanıcının da birbirini eklemesinden sonra başlatılabilmesi sebebiyle haberleşmenin sadece oluşturulan hücre tipine uygun şekilde gerçekleştirilmesine imkan verecek şekilde kurgulandığı, kullanıcıların örgütsel mahiyetteki haberleşme ihtiyaçlarının başka herhangi bir haberleşme aracına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştiği, tüm iletişim sunucudan geçtiğinden, oluşturulan grupların ve haberleşme içeriklerinin uygulama yöneticisinin denetim ve kontrollerinde olmasını sağladığı anlaşılmıştır."

- "ByLock kullananlar gizlenmek amacıyla uzun parolalar belirlemiş" Gerçekleştirilen haberleşmenin belli bir süre geçtikten sonra manuel işleme gerek duyulmaksızın cihazdan otomatik silindiği bildirilen kararda, kullanıcıların haberleşme güvenliği bakımından silmeleri gereken verileri silmeyi unutsalar dahi sistemin gerekli tedbirleri alacak şekilde tasarlandığı anlatıldı. Kararda, "ByLock uygulamasının olası bir adli işlem sonucunda cihaza el konulması durumunda dahi uygulamada yer alan verilere erişimi engelleyecek şekilde kurgulandığı anlaşılmaktadır. Kullanıcıların kendilerini gizlemek amacıyla uzun parolalar belirledikleri, bu uygulama kullanılarak yapılan mesajlaşma içeriklerinin tamamına yakınının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün unsurlarına ait örgütsel temas ve faaliyetleri içerdiği anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi. Sanık Recep Can'ın, İlçe Emniyet Müdürlüğünde başkomiser olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten ihraç edildiği kaydedilen kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla mahkemeye gönderdiği "ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı" ile Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin raporuna göre, sanığın GSM hattı üzerinden "cerkezethem" adıyla ByLock kullandığının tespit edildiği bildirildi.

- "Telefonunda örgütsel içerikli görüntüler çıktı" Programda sanığın eklediği ve kendisini ekleyen arkadaşlarının bulunduğu, gelen ve giden aramalar, mesajlar ile mailler olduğunun tespit edildiği belirtilen kararda, şu ifadeler kullanıldı: "Sanığın bu hatla birçok kez ve sıklıkla ByLock'a bağlandığı tespit edilmiştir. Sanık, programı kurmadığı ve kullanmadığını savunmuşsa da tüm tespitler ve değerlendirmelerden mahkememizce ByLock programını kullandığı kanaatine varılmıştır. Üst aramasında da kullanımında bulunan telefonun imaj incelemesinde münhasıran FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan ByLock, Eagle, Kakao, Talk ve VPN isimli programların olduğu, ayrıca örgütsel içerikli görüntülerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu tespitler de sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantısını gösteren delillerdir. ByLock kullanıcısı olmak, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olmak için yeterli bir delildir. Örgüt ancak ketumluğundan şüphe etmeyecek kadar güvendiği üyelerine bu programı yüklemektedir. Başka bir deyişle ByLock yüklenmeye değer bulunmak gerekmektedir. Alelade bir örgüt mensubuna bu programın yüklenmeyeceği açıktır. Tıpkı PKK terör örgütü yönünden kod isim verilecek kadar güvenilen ve örgütün gizli yapısına dahil olan kişinin, örgüt üyesi kabul edileceğine dair yüksek mahkeme içtihatlarında da olduğu gibi, FETÖ/PDY terör örgütü yönünden de ByLock mesaj sistemine dahil edilecek kadar önem verilen kişinin, örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekecektir."