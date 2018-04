FETÖ hükümlüsünün ByLock mesajlarında darbenin işaretleri

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan örgütün sözde "eski Altıntaş ilçe imamı" ve sözde "Balıkesir merkez büyük bölge sorumlusu" Veli Kurnaz'ın, "ByLock" mesajlarından, darbe girişiminden 5-6 ay önce haberdar olduğu ortaya çıktı.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Kurnaz'ın, 27 Ekim 2017'deki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında dikkati çekici detaylar yer aldı.

Kurnaz'ın, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt üyeleriyle ByLock üzerinden iletişim kurduğu, onları motive ettiği ve yönlendirdiğinin belirlendiği anlatılan gerekçeli kararda, özellikle 15 Temmuz darbe girişimine yönelik işaretlerle ilgili yazışmalara vurgu yapıldı.

Kararda, Kurnaz'ın 2016 yılının ocak ayında örgüt mensuplarına yazdığı mesajlara yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, Altıntaş ilçe imamıyken 2016 yılı başlarında Balıkesir merkez büyük bölge sorumlusu olarak örgüt içi atamayla görevlendirildiği, sanığın "H.e, bu yaz itibarıyla bitti diyor, artık vetire dönemi kaldı, bunların dördüncü dönemi, mevcudu muhafaza edecekler, o da zor, h.e, bunun bedeli olacak diyor. Bu bedel iç savaş mı olur, İsrail mi ayarlar, yoksa deprem mi, başka felaket mi bilemiyorum, h.e, bitti demiş, ABD ve Rusya anlaştı yiyecekler bunu diye' gönderdiği mesaj içerikleri dikkate alındığında örgüt lideri Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimine işaret ettiğini bildiği, diğer örgüt üyelerine aktardığı, örgüte yönelik operasyon nedeniyle ciddi manada sıkıntı yaşayan üyelerini 'tarihe altın harflerle yazılacak zamanlarda görev yapıyorsun' şeklinde ifadelerle motive etmeye çalışıldığı anlaşılmış, sanığın söz konusu uygulamayı tamamen örgütsel amaçlarla kullandığı her türlü şüpheden uzak, kesin bir şekilde kabul edilmiştir."