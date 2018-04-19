HABER

FETÖ hükümlüsünün ByLock mesajlarında darbenin işaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:30 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin sözde "eski Kütahya Altıntaş ilçe imamı" ve sözde "Balıkesir merkez büyük bölge sorumlusu" Kurnaz'ın, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aylar öncesinden işaretlerin yer aldığı ByLock mesajları dikkati çekti - Gerekçeli karardan: - "Sanığın, 'H.e yaz itibarıyla bitti diyor, artık vetire dönemi kaldı, h.e. bunun bedeli olacak diyor, bu bedel iç savaş mı olur, İsrail mi ayarlar, deprem mi veya başka bir felaket mi bilemiyorum, h.e. bitti demiş, ABD ve Rusya anlaştı yiyecekler bunu diye' gönderdiği mesaj içerikleri dikkate alındığında örgüt lideri Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimine işaret ettiğini bildiği anlaşılmıştır" - "Sanığın gönderdiği mesaj içerikleri itibarıyla mensubu olduğu örgüt çıkarlarını ülkesinin ve milletinin başka ülkelerce işgal edilmesi, deprem gibi felaketlere uğraması pahasına önde tutması dikkate alındığında ceza indirimi yapılmasına yer olmadığına karar vermek gerektiği sonuç ve vicdani kanaatine ulaşılmıştır"

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan örgütün sözde "eski Altıntaş ilçe imamı" ve sözde "Balıkesir merkez büyük bölge sorumlusu" Veli Kurnaz'ın, "ByLock" mesajlarından, darbe girişiminden 5-6 ay önce haberdar olduğu ortaya çıktı.

Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Kurnaz'ın, 27 Ekim 2017'deki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında dikkati çekici detaylar yer aldı.

Kurnaz'ın, 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt üyeleriyle ByLock üzerinden iletişim kurduğu, onları motive ettiği ve yönlendirdiğinin belirlendiği anlatılan gerekçeli kararda, özellikle 15 Temmuz darbe girişimine yönelik işaretlerle ilgili yazışmalara vurgu yapıldı.

Kararda, Kurnaz'ın 2016 yılının ocak ayında örgüt mensuplarına yazdığı mesajlara yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanığın, Altıntaş ilçe imamıyken 2016 yılı başlarında Balıkesir merkez büyük bölge sorumlusu olarak örgüt içi atamayla görevlendirildiği, sanığın "H.e, bu yaz itibarıyla bitti diyor, artık vetire dönemi kaldı, bunların dördüncü dönemi, mevcudu muhafaza edecekler, o da zor, h.e, bunun bedeli olacak diyor. Bu bedel iç savaş mı olur, İsrail mi ayarlar, yoksa deprem mi, başka felaket mi bilemiyorum, h.e, bitti demiş, ABD ve Rusya anlaştı yiyecekler bunu diye' gönderdiği mesaj içerikleri dikkate alındığında örgüt lideri Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimine işaret ettiğini bildiği, diğer örgüt üyelerine aktardığı, örgüte yönelik operasyon nedeniyle ciddi manada sıkıntı yaşayan üyelerini 'tarihe altın harflerle yazılacak zamanlarda görev yapıyorsun' şeklinde ifadelerle motive etmeye çalışıldığı anlaşılmış, sanığın söz konusu uygulamayı tamamen örgütsel amaçlarla kullandığı her türlü şüpheden uzak, kesin bir şekilde kabul edilmiştir."

- "Bu milletin ferdi olmanın önemini kavrayamadığı..."

Kunaz'ın, savunmasında ByLock'u kullanmadığıyla ilgili beyanlarına işaret edilen kararda, "Her ne kadar sanık, savunmasında kullanmadığını beyan etse de açıklanan profil bilgileri, yazışma içerikleri, sanığın adına abonelik kaydı bulunan farklı GSM hatlarında ByLock tespiti yapılmış olması göz önünde bulundurulduğunda, sanığın söz konusu uygulamayı kullandığı kesin bir şekilde sabit kabul edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın gönderdiği mesaj içerikleri itibarıyla mensubu olduğu örgüt çıkarlarını ülkesinin ve milletinin başka ülkelerce işgal edilmesi, deprem gibi felaketlere uğraması pahasına önde tutması dikkate alındığında, bu milletin ferdi olmanın önemini kavrayamadığı gibi, aidiyet duygusu da beslemediği değerlendirilerek suç işleme kastının yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, sanık bakımından cezanın caydırıcı ve ıslah edici etkisinin bulunmayacağı anlaşıldığından, ceza indirimi yapılmasına yer olmadığına karar vermek gerektiği sonuç ve vicdani kanaatine ulaşılmıştır."

Gaybubet evinde basıldılar!Gaybubet evinde basıldılar!
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
AK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattıAK Partili başkanın 'çapkınlık' yorumu iki şehir arasında 'namus' tartışması başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock darbe FETÖ Kütahya

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan flaş YKS açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan flaş YKS açıklaması

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? Bu mübarek geceyi nasıl değerlendirmek lazım?

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? Bu mübarek geceyi nasıl değerlendirmek lazım?

Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!

Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.