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FETÖ ile bağlantılı 2 firmanın mal varlıklarına el konulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Operasyonla ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişi daha yakalandı.

Bu şüpheliyle birlikte soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Bu arada Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile el konulan ve kayyum atanan K.Ö ve K.G'ye ait şirketlerde arama çalışmaları devam ediyor.

- Olay

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, şüpheli, bilgi sahibi ve gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda, K.Ö'nün, örgütün sözde "il molla imamı" olduğu tespit edilmişti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yapılan çalışmaların ardından, K.Ö. ve K.G'nin şirketlerine el konularak kayyum atanmasına karar vermişti.

Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan K.Ö, K.G, E.Ş, Z.Ö, M.B.Ö, S.Ö, S.A, E.K ve H.K'nin yakalanması için çalışma başlatmış, şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmıştı.

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FETÖ gözaltı Tekirdağ

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