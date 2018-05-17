FETÖ ile bağlantılı 2 firmanın mal varlıklarına el konulması

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi

Operasyonda D.Ç.B. ile Ç.A. yakalanırken, O.S'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakılmıştı.

- Olay

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik mart ayında başlattığı çalışma kapsamında, şüpheli, bilgi sahibi ve gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda, K.Ö'nün, örgütün sözde "il molla imamı" olduğu tespit edilmişti.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yapılan çalışmaların ardından, K.Ö. ve K.G'nin şirketlerine el konularak kayyum atanmasına karar vermişti.

