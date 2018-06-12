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FETÖ ile DHKP/C'nin "ortak kaos planı" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:52 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlar aracılığıyla kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, aralarında eski Emniyet Müdürü Yılmazer'in de bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedildi - Dosyada 'mağdur' sıfatıyla yer alan Asuman Akça hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarıldı

İSTANBUL(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 5'i firari, 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tanık dinlenilmesinin ardından, cumhuriyet savcısına taleplere ilişkin görüşü soruldu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Mustafa Eren, Ferdi Taşkaya, Gürkan Türkoğlu, Mustafa Evcil ve Süleyman Taşbaş'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, savunma yapmayan 2 sanığa bir sonraki duruşmaya kadar son kez süre verilmesine hükmederken, iddianamede 'mağdur' sıfatıyla yer alan Asuman Akça hakkında, yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Duruşmaya katılmayan tanıklar hakkında da zorla getirme kararı çıkaran heyet, sanık Ali Fuat Yılmazer'in talebi üzerine, MİT Müsteşarlığı'na yazı yazılarak, 2007-2008 yılları arasında DHKP-C'nin eylemlerine ilişkin çalışmaları olup olmadığı hususunun sorulmasına, var ise resmi evrakların istenmesine hükmetti.

Haklarında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalama infazları ile dijital verilere ilişkin raporun hazırlanmasının beklenmesine karar veren heyet, duruşmayı 3-4-5 Ekim'e erteledi.

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FETÖ ile DHKP/C'nin 'ortak kaos planı' davası

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