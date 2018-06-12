İSTANBUL(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 5'i firari, 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tanık dinlenilmesinin ardından, cumhuriyet savcısına taleplere ilişkin görüşü soruldu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Mustafa Eren, Ferdi Taşkaya, Gürkan Türkoğlu, Mustafa Evcil ve Süleyman Taşbaş'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet, savunma yapmayan 2 sanığa bir sonraki duruşmaya kadar son kez süre verilmesine hükmederken, iddianamede 'mağdur' sıfatıyla yer alan Asuman Akça hakkında, yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.