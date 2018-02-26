FETÖ imamı aylardır saklandığı arabasında yakalandı!

Örgütteki kopuşların engellenmesi için 2012'de oluşturulan 'Ümitçiler' grubu olarak bilinen hücreye imamlık yaptığı belirlenen Ersin K.evine yaptığı baskınlarda bulamayan polis, şüphelinin aylardır otomobilinde yatıp kalktığını tespit etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şube, örgütün tepe yönetimi ile irtibatlı FETÖ içinde Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanması sorumlusu olduğu öğrenilen Ersin K., 14 şubatta düzenlenen operasyonla yakalandı. Terör örgütünün ‘mahrem hizmetleri’ olarak bilinen ‘Ümitçiler’ adlı kripto yapılanmasında Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanması Ersin K.’nin sivil olduğu, mesleğinin ise öğretmen olduğu kaydedildi. Yakalandığı sırada üzerinden yüklü miktarda dolar çıktığı belirtildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
MİT ve Terör polisinin ortak düzenlediği operasyonla yakalanan Ersin K., 21 Şubat’ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÜMİT YAPILANMASINDAN SORUMLU
MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanan FETÖ’cü Ersin K.’nin, 2012’den 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimi sürecine kadar örgütün Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanmasından sorumlu olduğu kaydedildi.
İHA
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