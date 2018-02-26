HABER

FETÖ imamı aylardır saklandığı arabasında yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 12:40 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik MİT ve polisin ortak operasyonunda, örgütün Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanması sorumlusu Ersin K. yakalandı. FETÖ sorumlusu K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ imamı aylardır saklandığı arabasında yakalandı!

Örgütteki kopuşların engellenmesi için 2012'de oluşturulan 'Ümitçiler' grubu olarak bilinen hücreye imamlık yaptığı belirlenen Ersin K.evine yaptığı baskınlarda bulamayan polis, şüphelinin aylardır otomobilinde yatıp kalktığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şube, örgütün tepe yönetimi ile irtibatlı FETÖ içinde Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanması sorumlusu olduğu öğrenilen Ersin K., 14 şubatta düzenlenen operasyonla yakalandı. Terör örgütünün ‘mahrem hizmetleri’ olarak bilinen ‘Ümitçiler’ adlı kripto yapılanmasında Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanması Ersin K.’nin sivil olduğu, mesleğinin ise öğretmen olduğu kaydedildi. Yakalandığı sırada üzerinden yüklü miktarda dolar çıktığı belirtildi.

feto-nun-marmara-bolgesi-deniz-kuvvetleri-imami-arabasinda-yakalandi-10897607

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

MİT ve Terör polisinin ortak düzenlediği operasyonla yakalanan Ersin K., 21 Şubat’ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÜMİT YAPILANMASINDAN SORUMLU

MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalanan FETÖ’cü Ersin K.’nin, 2012’den 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişimi sürecine kadar örgütün Deniz Kuvvetleri Marmara Ümit Yapılanmasından sorumlu olduğu kaydedildi.

İHA

FETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı! Herkesi o götürüyordu, şimdi o gittiFETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı! Herkesi o götürüyordu, şimdi o gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ istanbul Marmara Deniz Kuvvetleri gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzmanlar tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yav he he adam örgütün önemli elemanı aylardır aranıyor ama yanında örgüte ait önemli bilgiler içeren sd kart taşıyor he ulan kimse korkudan konuşamayınca iyice rahat rahat saçmalıyorsunuz milleti aptal yerine koyuyorsunuz
@gttprlr "Kimse korkudan konuşamayınca" !!! Sen baya bi Cesura benziyon söylemek istediğin bişeyler varsa dinleyelim
bunlar hakediyolar haşa fetoyu Allah gibi görüyorlardı. ve ayrıca varsa yoksa said i Nursi . birçoğu kuranı Kerim'i okumadan lemalar i ovüyordü. adam çocuğuna isim koyacak sözde abilerden doğru fetoya ulaşıyordu sinsile yolu ile o isim koyuyordu . Allah'ın sopası yok. sen saidi nursiyi haşa Hz Muhammed'in önüne koyarsan fethullah guleni haşa Allah bellersen böyle olur. beter olun hainler beter olun. size yapılanlar az bile
Yüzlerce dolara el koyuldu derken 300/400 dolar falan herhalde haber öyle yazılıyorki çok abartılı arabasının içinde yakalandı diyorsunuz arabasını eve dönüştürmüş diyorsunuz bir kare resim bile yok iyiki yakalanmış cezası neyse verilsin ama haberi biraz mantıklı yazın.
Diğer Haberler
Devlet korumasına alınan F.B.'nin yakınları serbest bırakıldı

Devlet korumasına alınan F.B.'nin yakınları serbest bırakıldı

Bostanoğlu, Manisa’da fotoğrafı anlattı

Bostanoğlu, Manisa’da fotoğrafı anlattı

Mehmetçik için kermes düzenlendi

Mehmetçik için kermes düzenlendi

Arapgir’de Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odasının genel kurulu yapıldı

Arapgir’de Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odasının genel kurulu yapıldı

Niyazi Mısri anıldı

Niyazi Mısri anıldı

BTM’de bilimsel doğum günü sürprizi

BTM’de bilimsel doğum günü sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.