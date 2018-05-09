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FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 07:24 | Son Güncelleme

FETÖ’nün, mülki idare yapılanmasında yer alan kişiler ile mahrem imamlar arasındaki bağlantıyı, üçüncü kişilerin üzerine kayıtlı ‘operasyonel hat’lardan kurduğu belirlendi

FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!

FETÖ’nün, 99. dönem kaymakamları sorumlusu olan Mustafa Güzel’in, başkası adına kayıtlı operasyonel hat kullanarak mülki amirlerle iletişim kurduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı saptanan ve Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan şüpheli Güzel’in operasyonel telefon ağına ilişkin yapılan incelemede, mahrem imamlar ile mülki idare mensuplarına ilişkin bilgilere ulaşıldı. Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan ve daha sonra suçlamaları inkâr eden Güzel’in operasyonel hat üzerinden oluşturduğu hücresel haberleşme ağındaki örgüt mensupları da deşifre oldu.

ÖNEMLİ BÖLÜMÜ İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ imamı Güzel’in kullandığı operasyonel hatta ilişkin hazırlanan raporda, bu isimlere tek tek yer verildi. Çoğunluğunu vali yardımcısı ve kaymakamların oluşturduğu isimlerin önemli bir kısmının Türkiye’nin değişik yerlerinde görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği ve tutuklandığı belirlendi. Bu kişiler arasında evinde 1 dolar bulunan ve ByLock kullandığı tespit edilen eski Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Şahin Özcan, eski Konya Vali Yardımcısı Fahri Oluk, eski Trabzon- Düzköy Kaymakamı Hüseyin Baş, eski Bursa-Harmancık Kaymakamı Hakan Engin, eski Adana-Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer, eski Kayseri-Özvatan Kaymakamı Uğur Yıldırım ile İçişleri Bakanlığı’nda Hukuk Müşaviri olarak görev yaparken ihraç edilen eski Vali Şaban Acar ve eski İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Muammer Aşık da yer alıyor.

GÖREVDE OLANLAR DA VAR

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre raporda, şüpheli Güzel’in Selçuk Köklü adına kayıtlı operasyonel hattan kaymakam ve vali yardımcılarını şahsi telefonlarından arayıp irtibat sağladığı belirtildi. Raporda yer alan listeye göre, Güzel’in hücresel haberleşme ağında yer alan isimler arasında halen aktif görevde bulunan kaymakam ve vali yardımcıları da bulunuyor.

Güzel’in hücresel haberleşme ağında kamudan ihraç edilen ve tutuklanan öğretim üyelerinin de bulunduğu anlaşıldı. Bunlar arasında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 7.5 yıl hapse çarptırılan Turgut Özal Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapan Ercan Sancak da bulunuyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde görevliyken ihraç edilen ve ByLock kullandığı belirlenen Prof. Dr. Hasan Haluk Dülger ve Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Yavuz Kahraman da aynı listede yer aldı. Raporda, şüpheliler Sancak, Dülger ve Kahraman’ın Mustafa Güzel gibi operasyonel hat kullandıkları kaydedildi.

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