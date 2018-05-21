FETÖ itirafçısı Atmaca'yı deşifre etti

"Eve sonradan Harp Okulu 2. sınıflardan sorumlu olduğunu değerlendirdiğim, adını bilmediğim bir örgüt elemanı geldi. Bizimle tanıştı. Daha sonra bu kişi, 'Polat' kod adlı Eren Atmaca, Murat K, Murat B. ve benim karşıma oturarak laptopunu açtı. Daha sonra bize sorumlu olduğunu söylediği tüm ikinci sınıflardaki öğrenciler ile ilgili olarak onları menfi (yapıya karşı düşüncesi olumsuz olan) ve müspet (yapıya karşı olumsuz düşüncesi olmayan ya da yapıyla bağı olan) olarak ikiye ayırdığını söyledi.

Bu dönemde İstanbul'da adını bilmediği bir örgüt yöneticisinin evine gittiklerini belirten Mehmet Y, şunları kaydetti:

Uzun yıllar örgüt içinde bulunduğunu ifade eden Mehmet Y, 2010-2011 yıllarında Deniz Harp Okulunda son sınıftayken Mihrali Atmaca'nın ağabeyi Eren Atmaca ile aynı "hücrede" olduğunu anlattı.

Sonrasında dördümüze laptopu çevirerek tüm ikinci sınıf öğrencilerinin olduğu listeyi karşılarında menfi yada müspet yazılı olarak gösterdi. Adını bilmediğim bu örgüt elemanı bize yönelerek, 'Ayrım yapmadan tüm öğrencilere disiplinsizlik yapıyorlarsa cezalandırılmalarını sağlayın ancak menfi olan öğrencilere özellikle dikkat edin. Hatalarını bulduğunuzda sakın acımayın.' dedi ancak ben bu yönlendirmeye asla uymadım."

- "Abisi Polat, kardeşi Memati"

Mehmet Y, başka bir gün de Harp Okulu 3. sınıf öğrencilerinden sorumlu olan mahrem imamla buluştuklarını söyledi.

O kişinin üçüncü sınıf öğrencilerinin çoğunun "menfi" olduğunu söylediğini ifade eden Mehmet Y, buluşmada "Polat" kod adlı Eren Atmaca'nın da bulunduğunu, kardeşi Mihrali Atmaca'nın da üçüncü sınıfta olduğunu bildiklerini kaydetti.

Aynı görüşmede mahrem imamın Mihrali Atmaca'yı orada bulunanlara övdüğünü anlatan Mehmet Y, "Eren Atmaca da kardeşinin kod adının 'Memati' olduğunu söyledi. Biz de hatta Eren ve kardeşinin kod adının Polat ve Memati olmasına güldük. Ayrıca yine bu Memati kod adlı Mihrali Atmaca'nın, medyadan bildiğim kadarıyla Ömer Halisdemir'i şehit eden şahıs olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.