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FETÖ itirafçısı Atmaca'yı deşifre etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden eski üsteğmen Mihrali Atmaca'nın FETÖ ile bağlantısı itirafçı beyanına yansıdı - İtirafçı Mehmet Y, ifadesinde davanın sanıklarından Mihrali Atmaca ile ağabeyi Eren Atmaca'nın örgütle bağlantılı olduklarını, kod adlarının "Memati" ile "Polat" olduğunu belirtti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden eski üsteğmen Mihrali Atmaca'nın FETÖ ile bağlantısı, itirafçı beyanına yansıdı.

Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın dosyasına Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçı olan Mehmet Y'nin ifadesi ek delil olarak girdi.

Uzun yıllar örgüt içinde bulunduğunu ifade eden Mehmet Y, 2010-2011 yıllarında Deniz Harp Okulunda son sınıftayken Mihrali Atmaca'nın ağabeyi Eren Atmaca ile aynı "hücrede" olduğunu anlattı.

Bu dönemde İstanbul'da adını bilmediği bir örgüt yöneticisinin evine gittiklerini belirten Mehmet Y, şunları kaydetti:

"Eve sonradan Harp Okulu 2. sınıflardan sorumlu olduğunu değerlendirdiğim, adını bilmediğim bir örgüt elemanı geldi. Bizimle tanıştı. Daha sonra bu kişi, 'Polat' kod adlı Eren Atmaca, Murat K, Murat B. ve benim karşıma oturarak laptopunu açtı. Daha sonra bize sorumlu olduğunu söylediği tüm ikinci sınıflardaki öğrenciler ile ilgili olarak onları menfi (yapıya karşı düşüncesi olumsuz olan) ve müspet (yapıya karşı olumsuz düşüncesi olmayan ya da yapıyla bağı olan) olarak ikiye ayırdığını söyledi.

Sonrasında dördümüze laptopu çevirerek tüm ikinci sınıf öğrencilerinin olduğu listeyi karşılarında menfi yada müspet yazılı olarak gösterdi. Adını bilmediğim bu örgüt elemanı bize yönelerek, 'Ayrım yapmadan tüm öğrencilere disiplinsizlik yapıyorlarsa cezalandırılmalarını sağlayın ancak menfi olan öğrencilere özellikle dikkat edin. Hatalarını bulduğunuzda sakın acımayın.' dedi ancak ben bu yönlendirmeye asla uymadım."

- "Abisi Polat, kardeşi Memati"

Mehmet Y, başka bir gün de Harp Okulu 3. sınıf öğrencilerinden sorumlu olan mahrem imamla buluştuklarını söyledi.

O kişinin üçüncü sınıf öğrencilerinin çoğunun "menfi" olduğunu söylediğini ifade eden Mehmet Y, buluşmada "Polat" kod adlı Eren Atmaca'nın da bulunduğunu, kardeşi Mihrali Atmaca'nın da üçüncü sınıfta olduğunu bildiklerini kaydetti.

Aynı görüşmede mahrem imamın Mihrali Atmaca'yı orada bulunanlara övdüğünü anlatan Mehmet Y, "Eren Atmaca da kardeşinin kod adının 'Memati' olduğunu söyledi. Biz de hatta Eren ve kardeşinin kod adının Polat ve Memati olmasına güldük. Ayrıca yine bu Memati kod adlı Mihrali Atmaca'nın, medyadan bildiğim kadarıyla Ömer Halisdemir'i şehit eden şahıs olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava 19 Nisan'da karara bağlanmıştı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 5 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, 13 sanık da aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti, Halisdemir'e son iki kurşunu sıkan sanık Mihrali Atmaca ile sanık Fatih Şahin'e "kasten öldürme" suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

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