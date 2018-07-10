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FETÖ itirafçısına 6 yıl ceza indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 19:30 | Son Güncelleme

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan FETÖ sanığı avukatın cezasını 7 yıl 6 aydan 1 yıl 6 aya indiren mahkeme, hükmün açıklanmasını ise geriye bıraktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılanan avukat H.Y, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak 6 yıl ceza indirimi aldı.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık H.Y. ve avukatı katıldı.

Savunmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten sanık H.Y, kendisine ceza verilmesi halinde hükmün geriye bırakılmasını da talep etti.

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını sunması için söz verilen duruşma savcısı, H.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanığa alt sınırdan 5 yıl hapis cezası verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme, cezayı 7 yıl 6 yıla çıkardı. Ancak sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini de yerinde gören mahkeme heyeti, cezayı 1 yıl 10 ay 15 gün olarak belirledi.

Bununla birlikte takdir hakkını kullanarak cezanın 1 yıl 6 ay 22 gün olmasına karar veren heyet, hükmün açıklanmasını da geriye bıraktı.

Karar uyarınca, sanık H.Y'nin 5 yıl içinde aynı suçu işlememesi halinde hakkındaki dava düşecek.

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Etkin Pişmanlık FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Sanık

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