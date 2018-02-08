FETÖ kamu personelinin bilgilerini dosyalamış

2011 yılı sonlarında kod adı "Enes" olan tutuklu sanık İsmail O. ile tanıştırıldığını anlatan S.Ş, “2013 yılı mayıs ayına kadar ismini ‘Enes’ sandığım bu kişiyle görüştük. Kendisi Konya’daydı ve cezaevi bölge imamlığı görevini yapıyordu. Ben de kendisine Karaman’daki cezaevi personeline ilişkin bilgi veriyordum. Yani personelin örgüte yakınlığı, alkol alıp almadığı, sigara kullanıp kullanmadığı, yaşam tarzı gibi konularda bildiklerimi aktarıyordum. İsmail O. da bu bilgileri bilgisayarına kaydediyordu. İsmail O’nun bilgisayarında, Konya, Karaman, Niğde, Seydişehir ve diğer bazı bölgelerde çalışan adliye ve cezaevi memurlarına ilişkin bilgi dosyaları görmüştüm.” diye konuştu.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Meram ilçesinde özel olarak hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya bazı sanıklar, yakınları, avukatları ve tanıklar katıldı.

Halil U. ve Mehmet S’nin de adliye ve cezaevlerinde çalışan kamu personeline ilişkin İsmail O’ya bilgi aktardığını belirten S.Ş, “2013 yılı mayıs ayından sonra İsmail O. cezaevi bölge imamlığı görevinden ayrıldı. Onun yerine de adını ‘Ekrem’ olarak bildiğim bir kişi bu görevi yapmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün kamuya nasıl sızdığına bizzat şahit olduğunu dile getiren S.Ş, şöyle devam etti:

“Kod adı ‘Mahmut’ olan gerçek isminin İsa Y. olduğunu sonradan öğrendiğim şahıs, adliyelere yerleştirilmek üzere zabıt katibi hazırlıyordu. Sonrasında da bu kişilerin yerleştirilmesine yardımcı oluyordu. Zabıt katibi listelerinin İsa Y. tarafından hazırlandığını bana cezaevi personeline sohbet hocalığı yapan Oğuzhan E. isimli kişi söylemişti. Mehmet S, Halil U. ve Emre Ç’nin adliyeye bu şekilde yerleştirildiğini biliyorum.”

- "Bağışların akıbetinin ne olduğunu bilmiyorum"

Tanıklardan S.K. de 2013-2014 yılarında Kimse Yok Mu Derneğinde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalıştığını, bu dönemde şahit olduklarını samimiyetle anlattığını ifade etti.