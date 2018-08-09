FETÖ kumpasından ordunun zirvesine... TSK'ya 20 komutan birden!

Balyoz ve Askeri Casusluk gibi FETÖ kumpas davalarından yıllarca cezaevinde yatan 20 general ve amiral, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik birimlerine atandı.Balyoz davasında tutuklanarak 13 yıl hapis cezası alan Tümgeneral Levent Ergün, kadro unvanı korgeneral olan Genelkurmay'ın beyni Harekat Başkanlığı'na getirildi.

KARDAK’A TÜRK BAYRAĞI DİKTİ

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Ege Ordu Kurmay Başkanlığı'na ise Balyoz'dan 16 yıla mahkum Tuğgeneral Barbaros Kasar atandı. Donanma Kurmay Başkanı da Balyoz'dan 16 yıla mahkum Tuğamiral Berker Emre Tok oldu. Balyoz'dan hapse mahkum edilen Tuğamiral Baybars Küçükatay İstanbul Boğaz Komutanlığı'na, Tuğamiral Kerim Uça da Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na atandı. Kardak'a Türk Bayrağı diken ve adaya gittikleri Zodiac bota cebinden para verip benzin alan ve kumpas davasında 4.5 yıl yatan Tuğamiral Ercan Kireçtepe ise İskenderun Deniz Üs Komutanı oldu. Balyoz'dan 7.5 yıl cezaevinde kalan Tuğamiral Turhan Ecevit'in SAT Komando Komutanlığı'ndaki görev süresi ise uzatıldı. Ege Denizi'nin sorumluluğu da Balyoz'dan 18 yıla mahkum Tuğamiral Cemalettin Bozdağ'a verildi.