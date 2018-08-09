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FETÖ kumpasından ordunun zirvesine... TSK'ya 20 komutan birden!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 08:54 | Son Güncelleme

FETÖ kumpas davalarından yıllarca cezaevinde yatan 20 general ve amiral TSK'nın stratejik birimlerine atandı. 13 yıl hapis cezası alan Tümgeneral Levent Ergün, Genelkurmay'ın beyni Harekat Başkanlığı'na getirildi.

FETÖ kumpasından ordunun zirvesine... TSK'ya 20 komutan birden!

Balyoz ve Askeri Casusluk gibi FETÖ kumpas davalarından yıllarca cezaevinde yatan 20 general ve amiral, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik birimlerine atandı.Balyoz davasında tutuklanarak 13 yıl hapis cezası alan Tümgeneral Levent Ergün, kadro unvanı korgeneral olan Genelkurmay'ın beyni Harekat Başkanlığı'na getirildi.

KARDAK’A TÜRK BAYRAĞI DİKTİ

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, Ege Ordu Kurmay Başkanlığı'na ise Balyoz'dan 16 yıla mahkum Tuğgeneral Barbaros Kasar atandı. Donanma Kurmay Başkanı da Balyoz'dan 16 yıla mahkum Tuğamiral Berker Emre Tok oldu. Balyoz'dan hapse mahkum edilen Tuğamiral Baybars Küçükatay İstanbul Boğaz Komutanlığı'na, Tuğamiral Kerim Uça da Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na atandı. Kardak'a Türk Bayrağı diken ve adaya gittikleri Zodiac bota cebinden para verip benzin alan ve kumpas davasında 4.5 yıl yatan Tuğamiral Ercan Kireçtepe ise İskenderun Deniz Üs Komutanı oldu. Balyoz'dan 7.5 yıl cezaevinde kalan Tuğamiral Turhan Ecevit'in SAT Komando Komutanlığı'ndaki görev süresi ise uzatıldı. Ege Denizi'nin sorumluluğu da Balyoz'dan 18 yıla mahkum Tuğamiral Cemalettin Bozdağ'a verildi.

İŞTE 20 PAŞA'NIN YENİ GÖREVİ

Yeni general ve amirallerle birlikte Kara'da 74, Deniz'de 25, Hava Kuvvetleri'nde ise 22 atama yapıldı. Bu atamalar ile önemli görevlere gelen ve kumpas davalarında 2-7.5 yıl arasında cezaevinde kalıp, 13-18 yıl arasında hapse mahkum edilen ve 2. yargılamada beraat eden 20 isim şöyle:

– Tümgeneral Levent Ergün: Genelkurmay Harekat Başkanı.

– Tuğgeneral Barbaros Kasar: Ege Ordu Kurmay Başkanı.

– Tuğgeneral İlkay Altındağ: Özel Kuvvetler Tugay Komutanı.

– Tuğgeneral İdris Acartürk: 7. Komando Tugay Komutanı.

– Tuğgeneral Sami Yüksel: EDOK Doktrin Komutanı.

– Tümamiral Özdem Koçer: Foça Amfibi Görev Komutanı.

– Tuğamiral Baybars Küçükatay: İstanbul Boğaz Komutanı.

– Tuğamiral Yalçın Payal: Deniz Harp Okulu Komutanı.

– Tuğamiral Berker Emre Tok: Donanma Kurmay Başkanı.

– Tuğamiral Yalçın Özkütük: Foça Batı Görev Grup Komutanı.

– Tuğamiral Hasan Özyurt: Marmaris Güney Görev Grup Komutanı.

– Tuğamiral Yavuz Kılıç: Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı.

– Tuğamiral Levent Kerim Uça: Çanakkale Boğaz Komutanı.

– Tuğamiral Ercan Kireçtepe: İskenderun Deniz Üs Komutanı.

– Tuğamiral Cemalettin Bozdağ: Ege Deniz Bölge Komutanı.

– Tuğamiral Turhan Ecevit: SAT Komutanı.

– Tuğamiral Önder Çelebi: Genelkurmay Yönetim Başkan Yardımcısı.

– Tuğamiral Aykut Manioğlu: Deniz Kuvvetleri MEBS Başkanı.

– Tuğamiral Murat Dinçman: İngiltere Northwood Üs Temsilcisi.

– Tuğamiral İlker Özkan: Deniz Kuvvetleri Teknik Başkanı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bu komutanlar vatan haini, soruşturmalarinin savcisida RTE idi hani?
BU DEĞERLİ KOMUTANLARA KUMPASLA CEZA VERENLERİN VİCDANI RAHAT MI ACABA?
zincir kırılıyor Allah ın izni ile hakedenler hakettiği yerlere geldikçe delirenler var ama olsun bu sıkıntı dönem biter güneş daha parlak doğar inşallah. tertemiz bir ordu ile neleri başarmaz benim ülkem.
Şimdi inandırıcı olmaya başladın Erdoğan
Şuanki en büyük isteklerimden biri zamanında bunları cezaevine tıkan hakim ve savcıların şimdi karşılarına geçerek gözlerinin içine bakarak ''HAKİMLİK VE SAVCILIK KOLTUĞUNDAN İNİPTE CEZAEVİ KOĞUŞUNA DÜŞMEK ''NASILMIŞ DEMELERİDİR..
ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN İYİ İCRAAT
Şanlı türk ordusunu rezil ettiniz. Fetöye peşkeş çektiniz. Pkk karşısında reazil ettiniz. Kedi fare gibi subayların haysiyetiyle şerefiyle oynadınız. Yarın birgün de başka bir isimle başka bir operasyon yaparsınız. Yani uzun lafın kısası ne b.k yediğiniz belli değil.
Balyoz dan haksız yere hapislerde yatan komutanlarımız için adalet geç geldi.. Adalet hep geç mi gelecek ülkemde??
KOMUTANIN SOYİSMİ BİLE SOYLU KİREÇTEPE ÇANAKKALEDEN ALINTI OLARAK SOYİSMİNİ ALMIŞTIR.
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