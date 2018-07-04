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FETÖ kumpasıyla ihraç edilen subaylar TSK’ya dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 04:27 | Son Güncelleme

FETÖ’nün Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kumpas davaları ile ‘genel ahlak’ gibi düzmece gerekçelerle askerlikten ihraç edilmesine neden olduğu askerler TSK’ya dönüyor.

FETÖ kumpasıyla ihraç edilen subaylar TSK’ya dönüyor

FETÖ’nün kumpasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) atılan subaylar üniformalarına kavuşmaya başladı.

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kumpas davalarında, örgütten olmayan çok sayıda albay, amiral ve general ordudan tasfiye edildi. FETÖ, bazı subayları da TSK’dan atmak için disiplin silahına başvurdu. Çok sayıda subay disiplinsizlik gerekçesiyle TSK’dan atıldı. Bunların önemli bir kısmı, özel hayatları yasa dışı izlenen subaylardan oluştu. Bu subaylar, “genel ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları” iddiasıyla TSK’dan ihraç edildi. Mağdurların açtığı iptal davaları ise askeri yargıda hâkim olan FETÖ mensuplarının çabaları ile reddedildi. Bu davalar, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından kapatılan ve üyelerinin tamamına yakınının örgütle iltisakı belirlenen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nce reddedildi.

Subaylar Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM, Ekim 2016’da 7 subayın, “özel hayatın gizliliği haklarının ihlal edildiğine” karar verdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; süreçte toplam 110 subay için ihlal kararı verildi. AYM, subayların göreve iadesi için ihlal kararlarını Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne (AYİM) gönderdi. Ancak referandum ile askeri yargı kaldırılınca dosyalar Danıştay’a sevk edildi. Danıştay 12. Dairesi, dosyaları, son görev yerlerinin bulunduğu idare mahkemelerine gönderdi. İdare mahkemeleri, o subayların davalarını sonuçlandırmaya başladı. İşlemleri tamamlanan 15 subay üniformasına kavuştu. Diğer subaylar ise idare mahkemesinin kararını bekliyor. İdare mahkemelerinden TSK’ya dönüş kararı alan subaylardan 10’u, gazetemizi arayarak teşekkürlerini iletti. Subaylar; “Çok zor günler yaşadık. Hem psikolojik hem maddi olarak yıprandık, üniformalarımızdan alıkonulduk. Haberlerinizle sürekli bizleri gündemde tuttunuz, destekleriniz için teşekkürler. Kaldığımız yerden aynı aşkla ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

NAZLIGÜL ÜSTEĞMEN İNTİHAR ETTİ

“Neden makyaj yapıyorsun?” diye sorgulanıp, “Disiplinsizlik ve ahlaki durum” gerekçesiyle ordudan uzaklaştırılınca intihar eden 1 çocuk annesi Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu, mağdurlardan sadece biriydi. Daştanoğlu’nun 12. Hava Ana Ulaştırma Üssü’nde o dönem komutanı olan Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır ile olayı soruşturması için Genelkurmay tarafından görevlendirilen Korgeneral Mustafa Özsoy, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandı.

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