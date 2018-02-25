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FETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı! Herkesi o götürüyordu, şimdi o gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 11:54 | Son Güncelleme

Ergenekon, Balyoz, Şike, 28 Şubat… Gözaltına alınan asker ve sivil kişilerin yanında uzun saçlı, güzel giyimli bir polis dikkat çekiyordu. İşte o polis, Balyoz kumpası soruşturmasında tutuklandı.

FETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı! Herkesi o götürüyordu, şimdi o gitti

Ergenekon, Balyoz, Şike, 28 Şubat… Gözaltına alınan asker ve sivil kişilerin yanında uzun saçlı, güzel giyimli bir polis dikkat çekiyordu. İşte o İstanbul Terörle Mücadele polisi Necat Aksu, Balyoz kumpası soruşturmasında tutuklandı.

Tarih 8 Şubat 2018… Balyoz kumpası ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında terör örgütü FETÖ mensubu oldukları ileri sürülen 5 eski polis gözaltına alındı.

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20 Ocak 2010 tarihinde Taraf Gazetesi “darbe planı” olduğu iddia edilen Balyoz'u, “Türkiye'yi Balyozla Ezeceklerdi”, “Camileri bombalayacaklardı” şeklinde haberlerle duyurdu. 30 Ocak 2010'da Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu bir bavul dolusu belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.

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325 MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Balyoz adı verilen davaya 19 Haziran 2010'da İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, 21 Eylül 2012'de Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına'nın da aralarında bulunduğu 365 sanıktan 325'ini ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Ancak “eksik teşebbüs” nedeniyle çeşitli cezai indirimlere gidildi. 19 Haziran 2014'te İstanbul Anadolu 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi oybirliğiyle 234 komutanın tahliyesine karar verdi.

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Balyoz davasının FETÖ'nün kumpaslarından biri olduğunun ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Balyoz kumpası” soruşturması başlattı. Bu soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda Balyoz kumpası dosyasının hazırlanmasında görev alan dönemin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) görevli 5 eski polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen “Balyoz davasında kumpas” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 5 şüphelinin ifadeleri alındı. İfade verme işlemlerinin ardından 20 Şubat'ta tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler Necat Aksu, Mehmet Kılıç, Hüseyin Yalçın, Mehmet Özdemir ve Mehmet Ay, sorgularının ardından “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları hileyle almak, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak” suçlarından tutuklandı.

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BİR, ALAN, YILDIRIM …

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre, işte bu tutuklananlar arasında olan TEM'de görevli polis memuru Necat Aksu, FETÖ kumpaslarının her ayağında rol aldı. Balyoz kumpasıyla ilgili Askeri Savcılığın hazırlattığı “Seminer doğruysa bu darbe planıdır” bilirkişi raporunu sivil mahkemeye teslim eden de Aksu'ydu, 3 Temmuz 2011'de ‘Şike kumpasıyla' gözaltına alınan ve tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı sağlık kontrolüne götüren de. Yine Poyrazköy kazılarına katılan ve Gölcük'te teğmenlerin evinde arama yapan, 28 Şubat soruşturmasında Çevik Bir'i 12 Nisan 2012'de gözaltına alan, Balyoz'da Korgeneral Engin Alan'ı 29 Nisan 2010'da emniyete götüren yine aynı isimdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ergenekon Balyoz şike 28 Şubat Necat Aksu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
kesin birinin damarına basmıştır artık görev yapmak daha zor ( eskiden sen benim kim olduğumu biliyormusun derlerdi ) şimdi sen fetö cumusun diyorlar vay benim memleketim vay
ALLAH' ım Sen Ne BÜYÜKSÜN. RABBİM; Sen Bizlere KÖTÜLERİ BU Dünyada da GÖSTERDİN. RABBİM Edenlere Bu Dünyada da BULDURDUN! ALLAH' ım Fakir Fukaranın - Garibanın - ÖSS de Üniversiteli Gençlerin - Orta Okul Çağındaki Çocukların SBS + OKS - KPSS de İŞSİZLERİN - Vb. Haklarımızı FETÖ ye NE İSTEDİYSE + İSTEMEDEN de Verenleri de Bizlere Göster YARABBİM! ! ! Saygılarımla.
Çok güzel özetlemişsiniz. Altını kalın bir şekilde kırmızı çizgi ile çizip imzakıyorum. Allah bu fetö belasını başımıza musallat edenlerin iki cihanda belasını versın. Çoluk çocuğundan çıkartsın, çocuklarına ve torunlarına tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nasip etsin. AMİNNN.
@menderes_yildirim aminnn
bi sonraki hükümette bunları götürenleri götürecek.ee bu iş böyle.artık ülke dikiş tutmaz bu saatten sonra.bi kere ipin ucu kaçtı
BUNUN GİBİ DAHA BİR SÜRÜ KRİPTO FETÖCÜ VAR EMNİYETTE..HEPSİNİN AÇIĞA ÇIKARILMASI GEREKİYORR...
ÇOK GEÇ KALINMIŞ BİR TUTUKLAMA..BU PİSLİĞİN 1 YIL ÖNCE TUTUKLANMASI GEREKİRDİ....
bu hainleri oralara getiren atayan vs , aldanan lar ne bedel ödedi acaba ???
kaç aileyi perişan etti,kaç babayı içerde hasta etti, kaç çocuğu babasız yıllarca acı çektirdi.inşallah o da ızdırap çeker,illet sahibi olur
peki 28 şubat sürecini nasıl izah edecek bu ergenekoncular.
ne şikesi memleketen elden gidiyor demiştik zamanında
Gün Gelir Devran Döner Diye Boşa Söylenmemiş
Bu işe Sayın Doğu Perinçek çok kızacak. Savaş mı başladı ne. Bu adam Doğu Perinçek Beyin adamı değilmiydi. Ama savaşın başlayacağı geçen haftalardan belliydi. Ama AKP, Doğu Perinçek Bey ile kaşık atamaz. Yine Erdoğan ile anlaşması lazım. Önümüzdeki haftalarda bu kişi kesin serbest kalacak yazın bunu bir kenara. Ama milleti kandırmak için bu adam için ya itirafçı, yada FETÖ kurbanı diyecekler....
Hani fetö yerinden zıplaya zıplaya beddua ediyordu, evlerine ateş düşsün vs. Beddua döndü dolandı başlarına patladı ama hala akıllanmadılar. Haklı olduklarını iddia ediyorlar. Beyni yıkanmış fetö uşakları.
noluyor dışarda adam olarak bi ben kaldım
Emrah amirim ben
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