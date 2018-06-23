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FETÖ, lisansüstü öğrenci alımı duyurusunu ByLock'tan bildirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelisi basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle hazırlanan iddianamede, örgütün üniversite yapılanması içerisinde "mahrem imam" olarak görev yapan şahısların, yüksek lisans öğrenci alımı duyurularını, şifreli haberleşme programı "ByLock" üzerinden yaptığı bilgisine yer verildi - İddianamede, 2015'te NKÜ Hitoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı'nda açılan Yüksek Lisans Programı'na jüri üyesi olarak seçilen Mehmet Kanter dışındaki 2 üyenin, FETÖ'nün üniversite yapılanması içerisinde "mahrem imam" olarak görev yaptığı ve haklarında soruşturma yürütüldüğü belirtildi - İddianameden: - "Örgütsel silsile ile jüri üyelerinin FETÖ iltisakı olan kişilerden oluştuğu anlaşılmıştır"

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan FETÖ şüphelisi basketbolcu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianamede, üniversite yapılanmasında "mahrem imam" olarak görev yapanların yüksek lisans öğrenci alımı duyurularını, şifreli haberleşme programı "ByLock" üzerinden yaptığı bilgisi yer aldı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Mehmet Kanter hakkında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 47 sayfalık iddianamede, sanık Kanter'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Örgütün mali kaynakları ve yapılanması hakkında detaylı bilgi verilen iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

İddianamede, 2015'te Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hitoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans Programı açıldığı ve bu programa jüri üyesi olarak seçilen Mehmet Kanter dışındaki 2 üyenin FETÖ'nün üniversite yapılanması içerisinde "mahrem imam" olarak görev yaptığı belirtildi.

Mehmet Kanter'in FETÖ ile ilişkili olduğunun deliller ile sabit olduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"2015'te NKÜ Hitoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı'nda açılan Yüksek Lisans Programı'na Mehmet Kanter, Cevat Aktaş, Mustafa Erboğa ve Serap Uslu'nun görevlendirildiği, Cevat Aktaş ve Mustafa Erboğa hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ iltisakı iddiasından dolayı soruşturma yürütüldüğü görülmüştür. Bu suretle örgütsel silsile ile jüri üyelerinin FETÖ iltisakı olan kişilerden oluştuğu anlaşılmıştır."

İddianamede NKÜ içerisinde "akademisyen abisi" olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Muammer Mecit Koçoğlu'nun örgüt yöneticileri ile ByLock üzerinde yaptığı yazışmalarda, doktora, yüksek lisans programları öğrenci alımı duyurusunu yaptığı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Tekirdağ

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