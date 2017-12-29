FETÖ listesinde 3 futbolcu! Halen oynuyorlar

Son Güncelleme 8 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 06:22 |8 saat önce

FETÖ’den gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanan eski futbolcu Bekir İrtegün, 20 kişilik FETÖ’cü futbolcuların listesini verdi. Listede, halen Süper Lig’de top koşturan 3 ünlü isim de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’nin Türk futbol dünyasındaki yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılan eski Başakşehirli futbolcu Bekir İrtegün’ün, ifadesinde 20 kişilik liste verdiği, bu listede Süper Lig takımlarında oynayan üç aktif futbolcunun daha bulunduğu öğrenildi. İTİRAFÇI OLMUŞTU MİT tarafından tespit edilip hazırlanan FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcıları listesinde yer alan ve hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan eski Başakşehirli futbolcu Bekir İrtegün, geçtiğimiz 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’na yurtdışına çıkmak için gitmiş ancak pasaportunda tahdit bulunduğu için çıkışına izin verilmemişti. FETÖ örgütünün gizli haberleşme programı Bylock kullancısı olduğu için Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve ifadesinde kendisinin örgütle bağını kestiğini ve telefonuna kimin, nasıl bu programı yüklediğini savcıya açıklayacağını söyleyerek savcı talimatıyla serbest bırakılan İrtegün, aradan geçen 10 günlük süre zarfında savcılığa herhangi bir bilgi ve ifade vermeyince geçtiğimiz Temmuz ayının son günlerinde hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Gözaltı kararını duyunca özel avukatıyla birlikte emniyete giden eski milli futbolcu, itirafçı olmak istediğini ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini beyan ederek emniyette verdiği kısa ifadenin ardından bir gün sonra sevk edildiği İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda soruşturmayı yürüten savcıya sayfalarca teferruatlı ifade vermişti. İrtegün, FETÖ bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Türk futbol dünyası içerisindeki 20’ye yakın ismi vermişti. İtirafların ardından adliyeye sevk edilen İrtegün, savcılıkça “etkin pişman” olarak değerlendirilip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. ÇATKIÇ DA TUTUKLANDI Bir dönem Fenerbahçe’de de futbol oynayan İrtegün’ün verdiği bilgiler doğrultusunda, FETÖ terör örgütünün faal ve emekli futbolcu ve futbol adamlarını tespit etmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Büro savcılarınca genişletilen soruşturmada, geçtiğimiz Ağustos ayında Gaziantepspor’un eski milli kalecisi Ömer Çatkıç gözaltına alınmıştı. 22 Ağustos’ta hem ByLock kullanıcısı olduğu hem de örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 1 milyon dolar para yatırdığı tespit edilen Çatkıç, 28 Ağustos’ta sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.