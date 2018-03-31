FETÖ mensuplarının Kosova'dan sınır dışı edilmesi

PRİŞTİNE (AA) - Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 6 üst düzey mensubunun Kosova'da gözaltına alınıp Türkiye'ye sınır dışı edilmesiyle ilgili "Kosova İstihbarat Ajansı'nın bu raporuna göre Türk vatandaşı bu kişilerin sınır dışı edilmeleri için tek neden, bunların Kosova'nın ulusal güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı eylemleri olduğudur. Yani İstihbarat Ajansı'na göre sınır dışı edilmelerinin tek nedeni, ulusal güvenliğin tehlike altına girmesi." dedi.

Başkent Priştine'de basın toplantısı düzenleyen Thaçi, Kosova İstihbarat Ajansı'nın konuyla ilgili olarak kendisine detaylı bir rapor sunduğunu, bahse konu raporda örgütün 6 mensubunun sınır dışı edilmeleri ile ilgili nedenlerin detaylı bir şekilde açıklandığını aktardı.

Thaçi, "Kosova İstihbarat Ajansı'nın bu raporuna göre Türk vatandaşı bu kişilerin sınır dışı edilmeleri için tek neden, bunların Kosova'nın ulusal güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı eylemleri olduğudur. Yani İstihbarat Ajansı'na göre sınır dışı edilmelerinin tek nedeni, ulusal güvenliğin tehlike altına girmesi." diye konuştu.