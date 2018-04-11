FETÖ, MİT’e eleman yerleştirmek için adayları özel evlerde eğitti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın örgütçalışma evlerine yönelik olarak hazırladığı iddianame, örgütün Türkiye’nin en kritik kurumlarından olan Milli İstihbarat Teşkilatı’na ( MİT) sızma planlarının nasıl yapıldığını gözler önüne serdi. Örgütün mahrem olarak nitelediği ve diğer çalışma evlerinden ayrılan, İstanbul’da Fatih ve Esenler ilçelerinde bulunan “Kızılay” ve “Matematik” kod adlı evlerde sadece MİT’e sızdırılmak için eleman yetiştirildiği ortaya çıktı.
ANKARA’YA GÖNDERİLDİLER
Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre iddianamede, şüphelilerinden Bekir kod adını kullanan Şahin İ.’nin, Esenler’de sorumluluğunu örgüt abi-imamı Hüseyin T.’nin yaptığı çalışma evine yerleştirildiği ifade edilerek, MİT’e sızmak üzere örgüt tarafından hazırlandığı öne sürüldü ve şöyle denildi: “Söz konusu örgüt-çalışma evinde başta Sinan A.ve F.K. olmak üzere örgütün MİT’e sızdırmak için hazırladığı Hasan Hüseyin, Fahrettin, Tarık, Enes (kod) isimli örgüt mensuplarıyla birlikte kalan şüpheli Şahin İ., burada aylarca örgüt içi eğitim ve sınava hazırlık süreci geçirmiş, daha sonra örgüt tarafından Ankara’ya yönlendirilmiş, burada MİT sınavına girerek örgütün de yardımıyla başarı sağlayarak kurum personeli olmuştur. Şahin İ., bilahare örgütle iltisakı anlaşılarak kurumdan ihraç edilmiştir.” İddianamede, şüphelilerden Sinan A.’nın da Esenler’deki örgüt-çalışma evine yerleştirildiği, ardından örgüt tarafından Ankara’ya yönlendirildiği belirtildi.
İTİRAFÇI OLDU
İddianamede üniversitelerde araştırma görevlileri olan şüpheliler Enis G. ve Hüseyin T.’nin çalışma evinde abilik-imamlık yaptığı, Hüseyin T.’nin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ’nün yapısı, işleyişi ve mensupları hakkında beyanlarda bulunduğu ifade edildi.
Savcılık 4’ü MİT evleriyle bağlantılı 30 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olmak ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık” suçlarından, 7.5 yıl ile 62.5 yıl arasında değişen hapis cezası talep etti.
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