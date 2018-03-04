FETÖ'nün 'A takımı'nda!

Sanığın Ankara'daki evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, Kahramanmaraş Adliyesi'ndeki odasında ise "Umumun menfaati için yönetime demeden değişiklik yapalım", "Bu adımı atmazsak operasyon devam ediyor" gibi çeşitli notların bulunduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, önceden Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Durnagöl'ün Kahramanmaraş Cumhuriyet savcısı olarak görevde bulunduğu 16 Temmuz 2016 tarihinde meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı.

13 TEMMUZ GİDİŞ, 15 TEMMUZ DÖNÜŞ, 16 TEMMUZ GİDİŞ

Firari Durnagöl'ün darbe girişimi sırasında yurt dışı giriş çıkışlarının tespit edildiğine değinilen iddianamede, güvenlik kamera kayıtlarında sanığın 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 07.51'de Marmaris Deniz Limanı'na geldiği ve saat 08.30'da çıkış yaptığı, 15 Temmuz günü saat 18.24'te ülkeye tekrar giriş yaptığı, bir gün sonra 09.28'de ise ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Sanığın darbe girişimi sabahında çıkış yapmak için geldiği limanda, biletleri peşin aldıktan sonra elinde telefonla meşgul olduğu belirtilen iddianamede, Marmaris'te bir akrabası ya da yakını olmadığı gibi otellerde de konaklamadığına ilişkin ayrıntılar yer aldı.

Ağustos ayında iki aracını da vekalet yoluyla sattığı belirtilen sanığın FETÖ'nün yargıdaki "A takımı"ndan olduğu ve örgütün yargı yapılanmasına etkin rol oynadığına yönelik tanık beyanları da iddianamede yer buldu.

Müşteki ve tanık ifadeleri dosyada

İddianameye ayrıca sanıkla ilgili müşteki ve tanıkların da beyanları da eklendi.