HABER

FETÖ'nün ABD'deki kalesi Teksas'ta neler oluyor? Dikkat çeken ayrıntılar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 07:14 | Son Güncelleme

Terör örgütü FETÖ'nün ABD'deki kalesi Teksas'taki yapılanmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Hollandalı hukukçu Amsterdam’ın FETÖ’nün ABD’deki yasa dışı işlerini ortaya koyan araştırmasında, örgütün Teksas yapılanmasında 54 okulunun bulunduğu belirtiliyor.

FETÖ'nün ABD'deki kalesi Teksas'ta neler oluyor? Dikkat çeken ayrıntılar...

Hollandalı hukukçu Amsterdam’ın FETÖ’nün ABD’deki yasa dışı işlerini ortaya koyan araştırmasında, örgütün Teksas eyalet yapılanması detaylı bir şekilde anlatılıyor. Araştırmada, FETÖ’nün sözde Teksas yapılanmasında 54 okulunun bulunduğu belirtiliyor.

Hukuk şirketi Amsterdam Partners’in kıdemli ortağı Robert Amsterdam’ın, FETÖ’nün ABD’deki yasadışı işlerini ortaya koyan 664 sayfalık araştırması, “Aldatma İmparatorluğu: Gülen’in ABD’deki Okul Şebekesi”nde dikkat çeken bölümlerden birini de örgütün sözde Teksas eyalet yapılanmasının anlatıldığı bölüm oluşturuyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe olarak yayımlanan, Robert Amsterdam’ın araştırmalarına göre FETÖ’nün sözde Büyük Teksas yapılanmasında toplam 54 okul bulunurken, bu kurumlarda 32 bin 493 öğrenci eğitim alıyor. FETÖ’nün büyük Teksas yapılanmasındaki kilit isimleri ise Ali Yavuz Zeybek, Yetkin Yıldırım, Vahap Uysal, Süleyman Bahçeci, Coşkun Çetinkaya, Soner Tarım, Maria Frances, Curtis Richardson, Murat Torlak, Turgay Korkmaz, Mehmet Sabri Agaçhan, Bülent Gümü olarak sıralanıyor.

TÜRK LİDERLER

Terör örgütünün eyalet yapılanmasındaki en önemli eğitim kurumu olarak Harmony ve Science and Technology isimli kurumların adı geçiyor.

Harmony isimli FETÖ’cü eğitim kurumunun 186 milyon dolarlık federal fonları israf ettiği, federal fonların maaşlar için uygunsuz kullanıldığı, uyumsuz mali muhasebe kayıtları olduğu öne sürülürken, “Harmony, Gülen’in Büyük Teksas bölgesi ve diğer eyalette sözleşmeli okulları finanse etmek ve geliştirmek için 2015 yılında hizmet vermek üzere kuruldu. Harmony ayrıca liderlik pozisyonları için Türk uyrukluları, çoğu durumda da Türk erkekleri tercih etmektedir. Harmony’nin on kıdemli yöneticisi ve CEO dahil altı grup müfettişi pozisyonunun yüzde 100’ü Türk erkeklerdir” ifadeleri yer alıyor.

Raporda, Teksas’taki FETÖ’cü eğitim kurumları için şu ifadeler yer alıyor: “Harmony Public Schools 501(c)(3) statüsünde kar amacı gütmeyen kuruluş olarak düzenlenmiştir. Başlangıçta Cosmos Foundation olarak kurulmuştur. Harmony okullarını yönetmektedir (48 okul, 6 yeni okul 2017-2018’de açılacaktır.) Riverwalk Education Foundation 501(c) statüsünde kar amacı gütmeyen kuruluş olarak düzenlenmiştir. Science and Technology okullarını yönetmektedir (6 okul, 1 yeni okul 2017-2018’de açılacak). Kardeş şebekeleri ise Little Scholars of Arkansas Foundation (LISA Akademileri), Harmony DC Public Charter Schools, Harmony School of Excellence, Dove Public Charter School Foundation, Read Foundation, School of Excellence, Pelican Educational Foundation, Riverwalk Education Foundation olarak sıralanmıştır.”

2016 mali yılı için toplam gelirlerin 317 milyon 437 bin 421 dolar olduğu Harmony Public Schools’un 298 milyon 731 bin dolar, Riverwalk Education Foundation’ın 18 milyon 706 bin lira gelir elde ettiği belirtilen araştırmada, “Harmony Public Schools ‘Harmony’, ABD’deki en büyük Gülenci (FETÖ) sözleşmeli okul şebekesi ve Teksas’taki en büyük sözleşmeli okul şebekesidir. Halen 48 okul işletmektedir ve 2017-2018 yılları arasında altı ilave okul açacaktır. Harmony ayrıca Gülen örgütünün ‘büyük Teksas bölgesi’ için sözleşmeli okul yönetim hizmetleri tedarikçisi ve bölgesel gözetim kuruluşu olarak da görev yapmaktadır.

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

2014’te Harmony, Washington DC’de bir sözleşmeli okul açtı. Harmony’nin yönetim kurulu, 1999’da Harmony Public Schools olarak faaliyet gösteren Cosmos Foundation, Inc. (Cosmos) olarak kuruldu. Cosmos, 2012 yılında adını Harmony olarak değiştirdi. Cosmos, 2001 yılında ilk Harmony okulunu açtı ve hızla Teksas genelinde 19 şehirdeki 48 okula genişledi. Harmony, kolay yinelemeyi destekleyen Teksas sözleşmeli okul yasası nedeniyle şebekesini hızla genişletmeyi başarmıştır” görüşleri yer aldı.

GENİŞLEME PROGRAMI

Harmony’nin stratejik planlarına da yer verilen araştırmanın devamında şu uyarı ve tespitler dikkat çekiyor:

“Harmony, 2020’ye kadar 50 okula kadar genişleme öngörüyordu ancak 2017-2018 yılında açılacak altı yeni okul Harmony’nin toplam okul sayısını 54’e çıkaracak ve böylelikle onları kendi agresif genişleme programının ötesine geçirecektir. Teksas’ta ikinci bir Gülenci sözleşmeli okul şebekesi olan Riverwalk Educational Foundation (Riverwalk), altı Science and Technology (SST) okul işletmektedir ve bir yedincisinin açılması planlanıyor. Riverwalk’un Harmony ile yakın bağları bulunmaktadır ve kardeş ağıyla bir ‘Paylaşılan Hizmetler Anlaşması’ yapmıştır. Anlaşma uyarınca Harmony, Riverwalk’ın mali temsilcisi olarak hizmet vermekte ve yönetim ve idare hizmetleri sağlamaktadır. Buna karşılık, Harmony, Riverwalk okullarından tüm eyalet fonlarının yüzde 5’ini almaktadır. Riverwalk SST okulları, Harmony okullarının sayısı ve onculuğu göz önüne alındığında Teksas’ta iyi bilinmemekle birlikte agresif olarak genişlemektedir.”

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
Ankara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısıAnkara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısı
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD FETÖ Teksas Amsterdam Partners Robert Amsterdam

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

İlginizi Çekebilir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı saat kaçta? İşte 6 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 6 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Teröristlerin Süleyman Şah planı deşifre oldu!

Teröristlerin Süleyman Şah planı deşifre oldu!

Cuma mesajları resimli 2018 - Güncel, anlamlı, paylaşımlık kısa Cuma mesajları (Cuma mesajları 2018 resimli sözler)

Cuma mesajları resimli 2018 - Güncel, anlamlı, paylaşımlık kısa Cuma mesajları (Cuma mesajları 2018 resimli sözler)

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Abdullah Gül'ün aday olması Erdoğan'ın işine yarar mı? Ahmet Hakan yazdı

Günlük burç yorumları: 6 Nisan Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 6 Nisan Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.