FETÖ'nün ABD'deki kalesi Teksas'ta neler oluyor? Dikkat çeken ayrıntılar...

TÜRK LİDERLER



Terör örgütünün eyalet yapılanmasındaki en önemli eğitim kurumu olarak Harmony ve Science and Technology isimli kurumların adı geçiyor.

Harmony isimli FETÖ’cü eğitim kurumunun 186 milyon dolarlık federal fonları israf ettiği, federal fonların maaşlar için uygunsuz kullanıldığı, uyumsuz mali muhasebe kayıtları olduğu öne sürülürken, “Harmony, Gülen’in Büyük Teksas bölgesi ve diğer eyalette sözleşmeli okulları finanse etmek ve geliştirmek için 2015 yılında hizmet vermek üzere kuruldu. Harmony ayrıca liderlik pozisyonları için Türk uyrukluları, çoğu durumda da Türk erkekleri tercih etmektedir. Harmony’nin on kıdemli yöneticisi ve CEO dahil altı grup müfettişi pozisyonunun yüzde 100’ü Türk erkeklerdir” ifadeleri yer alıyor.

Raporda, Teksas’taki FETÖ’cü eğitim kurumları için şu ifadeler yer alıyor: “Harmony Public Schools 501(c)(3) statüsünde kar amacı gütmeyen kuruluş olarak düzenlenmiştir. Başlangıçta Cosmos Foundation olarak kurulmuştur. Harmony okullarını yönetmektedir (48 okul, 6 yeni okul 2017-2018’de açılacaktır.) Riverwalk Education Foundation 501(c) statüsünde kar amacı gütmeyen kuruluş olarak düzenlenmiştir. Science and Technology okullarını yönetmektedir (6 okul, 1 yeni okul 2017-2018’de açılacak). Kardeş şebekeleri ise Little Scholars of Arkansas Foundation (LISA Akademileri), Harmony DC Public Charter Schools, Harmony School of Excellence, Dove Public Charter School Foundation, Read Foundation, School of Excellence, Pelican Educational Foundation, Riverwalk Education Foundation olarak sıralanmıştır.”