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FETÖ'nün akılalmaz planı! Liste USB bellekte bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 06:24 | Son Güncelleme

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında görevli mahrem imam Ersin K.’dan çıkan USB bellekteki bilgilerle örgütün TSK’ya yeniden sızma çabaları deşifre edildi. Örgütün yeni kurulan kurmaylık sistemindeki Karargah Subaylığı Eğitimi’ne yerleştirmek istediği bazı askerlerin isimleri ele geçirildi.

FETÖ'nün akılalmaz planı! Liste USB bellekte bulundu

Geçtiğimiz şubat ayında yakalanan FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasındaki örgüt üyelerinin imamlığını yapan 'Engin' kod isimli Ersin K.'dan çıkan belgeler TSK'daki FETÖ tehlikesinin geçmediğini gözler önüne serdi. Ersin K.'dan 3 adet DVD, otomobili içerisine saklanmış 5 adet micro hafıza kartı ve 8 gigabaytlık USB bellek ele geçirildi. Dokümanların ileri düzeyde şifreleme tekniğiyle donatıldığı tespit edilirken materyaller incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildi.

ÇÖZÜMÜ TÜBİTAK YAPTI

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; ele geçirilen 8 gigabaytlık USB belleğin çözümü tamamlandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılarından Can Tuncay'a TÜBİTAK tarafından bilgi notu gönderildi. Notta yer alan ifadelere göre USB bellekte Ersin K.'ya ait örgütsel yazışmalar ele geçirildi. Yazışmaların en son 13 Kasım 2017'de yapıldığı belirlenirken içeriğinde ise örgüt üyesi askerlerin tayinleri, görev yerleri, hangi imamın sorumlu olacağı, kod isimleri gibi ifadeler yer aldı.

HEDEF SUBAYLIK EĞİTİMİ

TÜBİTAK tarafından deşifre edilen yazışmalarda yeni kurulan kurmaylık sistemi Karargâh Subaylığı Eğitimi'ne (KARSU) hangi askerin sızdırılacağına dair ifadeler dikkat çekti. Ayrıca örgüt üyesi firarilerin saklandıkları gaybubet evlerinin adresi, hangi yöntem ve güzergâhlardan firar edilmesi gerektiği, eş bilgileri, eşlerin örgütsel durumları gibi veriler de soruşturma birimleri tarafından ele geçirildi.

O DOSYA DİKKAT ÇEKTİ

Halen devam eden dijital incelemede, 13 Kasım 2017 tarihli bir konuşmanın da geçtiği 'Note 33' isimli bir dosya dikkat çekti. Konuşmalara göre, örgüt imamı tarafından 'öğretmen irtibat çalışması' adı altında bir çalışma gerçekleştiriliyor.

ANKESÖR IHRACI KORKUSU

Bir diğer gündem maddesi ise 'Öğrenci irtibat' oldu. Bu konu başlığının altında ise FETÖ'nün TSK'daki kriptoların deşifre edilmesinde büyük pay sahibi olan ankesörlü telefon soruşturmasıyla ilgili örgütün alarm verdiği anlaşılıyor. Konuşmada "Pek duyulmasın ama kontörlü telefon meselesinden dolayı 600 civarı yeni ihraç olabilir deniyor TSK'dan" ifadeleri kullanılıyor. Soruşturmayı yürüten Savcı Can Tuncay, hazırladığı 100 sayfalık ankesörlü telefon raporunda örgüt üyelerinin bu konuşmalarla ankesörlü telefonla ilgili yapılacak ihraçların örgüt üyelerine duyurulmamasının istendiği, böylece örgüt içi motivasyonun düşürülmemesinin hedeflendiği değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Deniz Kuvvetleri USB bellek

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