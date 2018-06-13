FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

Ankara ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 9 Haziran'da Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütünün emniyet yapılanmasında üst düzey konumda bulunduğu belirtilen eski 2. sınıf emniyet müdürü firari Aygün'ün, emniyetteki sorgusu tamamlandı. Aygün, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 2014 yılında iş adamı, gazeteci, avukat, kamu görevlisi, politikacı ve polislerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin usulsüz dinlenmesi ve FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Aygün, ekipler tarafından Başkentte gözaltına alınmıştı.

Elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen Aygün'ün, birçok usulsüz dinleme ve görüntüleme olayında önemli rol oynadığı, yakalanmamak için sürekli kılık ve yer değiştirdiği, 4 yıldır saklandığı öğrenilmişti.

"ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Aygün'ün, yakalandığı sırada üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı çıktığı belirtilmişti.

