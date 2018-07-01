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FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 22:45 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği suçlamasıyla Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in kalp krizi sonucu öldüğü bildirildi.

FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

Sabah'ın haberine göre Ankara eski İstihbarat Şube Müdürlüğü yapan Zeki Güven yatmış olduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANMIŞTI

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.

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