FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu

Sabah'ın haberine göre Ankara eski İstihbarat Şube Müdürlüğü yapan Zeki Güven yatmış olduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANMIŞTI
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Güven, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 171 kişinin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın sanıkları arasında bulunuyordu.
Küçük Eylül’ü öldürmekle suçlanan şüpheli tekrar sorguya alınacak
Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!
Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum