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FETÖ'nün ankesör skandalında 2'nci dalga operasyon başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 09:07 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ operasyonu kapsamında, polis sabah saatlerinde harekete geçti. Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 170 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, örgüte mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddia edilen 170 kişiye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, İstanbul merkezli 38 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 22'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ istanbul PDY gözaltı Son dakika TSK asker

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bitmediler bu Devletin köküne inmiş hainler nasıl bir virüsse bunlar
beraber yürüdüler biter mi?
@thepain şimdide siz aynı kaptan yiyorsunuz..
kimler nasıl getirdiyse bunları buralara
Hala akıllanmadılar.sümüklü meczup hayatlarını kararttı ocaklarını söndürdü hala onun donunu kokluyorlarmış.ne içirdi acaba bu beyinsiz hainlere?
Ankesör mü kaldi lan gerizekalilar adamların da basini yaktınız...
Alayını Agrinde en ön safta savaşmaya gönderin
BUGÜN FETÖ BİTER YARIN BAŞKASI BAŞLAR. EN BÜYÜK PARA DİN ÜZERİNDEN KAZANILIR. CEMAAT MENSUPLARINI DEVLET YÖNETİMİNDE YER VERMEYECEKSİN.
At izi İt İzine Karismis
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