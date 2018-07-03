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FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 08:16 | Son Güncelleme

FETÖ’nün Ergenekon soruşturmasına ekleme amacıyla farklı soruşturma numaraları üzerinden 379 kişiyi dinlediği ortaya çıktı. Ergenekon’un yedeği haline getirilen dosyada eski Genelkurmay Başkanları İsmail Hakkı Karadayı ve Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun yanısıra siyasiler yer aldı. Örgütün, 379 kişiyi dinlediği, dosyaya da 515 kişiyi eklediği ortaya çıktı.

FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var

FETÖ’nün TSK’yı dizayn edebilmek için yıllar önce kurguladığı ancak 2007 yılında gerçekleştirebildiği Ergenekon soruşturması kapsamında yüzlerce kişinin telefonu dinlendi. Örgütün Ergenekon soruşturmasına eklemek üzere çok sayıda kişiyi yedekte beklettiği ortaya çıktı. Ergenekon soruşturması kapsamında birçok konut işyeri ve askeri arazi aranarak binlerce evrak ve dijital materyallere el konuldu. Ergenekon soruşturması üzerinden 1. Poyrazköy, 1. Amirallere Suikast, Kafes Eylem Planı, ÇYDD/ÇEV, 2. Poyrazköy, 2. Amirallere Suikast ve Odatv soruşturmaları açıldı. FETÖ’nün Ergenekon soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf ve emekli askerler, yargı mensupları, siyasetçiler, gazeteciler, eski bakanlar da olmak üzer bin 200 kişinin cep telefonu dinlenerek kayda aldı.

379 KİŞİYİ DİNLEMİŞLER

FETÖ’nün Ergenekon soruşturmasına bağlama amacıyla farklı soruşturma dosyaları üzerinden 379 kişinin telefonunu ise ayrı olarak dinlediği ortaya çıktı. Bu şüphelilerle ilgili dosyalarda uzun süre açık kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Ergenekon soruşturmasına dahil edilmeye çalışılan ancak herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayan 515 kişi hakkındaki dosyayı raftan indirdi.

KOMUTANLAR DA TAKILDI

Söz konusu dosyalarda, Eski Ticaret ve Kültür Bakanı Oktay Agah Güner, Emekli Tuğgeneral Ali Rıza Selmanpakoğlu, Hukuk profesörleri Anıl Çeçen, Süheyl Batum, eski Genelkurmay Başkanları İsmail Hakkı Karadayı, Hüseyin Kıvrıkoğlu, emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, emekli Albay Erdal Sarızeybek, eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, Emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun da aralarında bulunduğu 379 kişi hakkında iletişimin denetlenmesine ilişkin tedbir uygulandığı belirlendi.

515 İSİM ASKIDA BIRAKILDI

79 kişi ve aynı dosya üzerinden haklarında dinleme yapılmayan 136 kişi de dahil olmak üzere 515 isim hakkındaki dosyaların herhangi bir sonuca bağlanmadığı tespit edildi. Dinleme yapılan 379 kişiden bir kısmının ise dosyada açık kimlik bilgilerinin bulunmadığı ortaya çıkarıldı. Dinlenen isimlerden 11’inin ise vefat ettiği takipsizlik kararında yer aldı.

Takipsizlik kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Bülent Başer, Zafer Koç ve Savcı Hikmet Pak tarafından incelenen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, şüpheliler hakkında fazla delil olmadığı vurgulandı. Şüphelilerin dokümanlarda yazılı soyut cümlelerle ve telefon görüşmelerindeki soyut ve muğlak sözlere atıf yapılarak örgütle ilişkilendirilmek istendikleri kaydedildi. Takipsizlik kararında hukuka aykırı delil elde edildiği, ‘Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir’ prensibine vurgu yapılarak toplanan delillerin hukuka aykırı kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.
(Haber 7)


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FETÖ Ergenekon dinleme İsmail Hakkı Karadayı hüseyin kıvrıkoğlu

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