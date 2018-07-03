FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var

FETÖ’nün TSK’yı dizayn edebilmek için yıllar önce kurguladığı ancak 2007 yılında gerçekleştirebildiği Ergenekon soruşturması kapsamında yüzlerce kişinin telefonu dinlendi. Örgütün Ergenekon soruşturmasına eklemek üzere çok sayıda kişiyi yedekte beklettiği ortaya çıktı. Ergenekon soruşturması kapsamında birçok konut işyeri ve askeri arazi aranarak binlerce evrak ve dijital materyallere el konuldu. Ergenekon soruşturması üzerinden 1. Poyrazköy, 1. Amirallere Suikast, Kafes Eylem Planı, ÇYDD/ÇEV, 2. Poyrazköy, 2. Amirallere Suikast ve Odatv soruşturmaları açıldı. FETÖ’nün Ergenekon soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf ve emekli askerler, yargı mensupları, siyasetçiler, gazeteciler, eski bakanlar da olmak üzer bin 200 kişinin cep telefonu dinlenerek kayda aldı.

379 KİŞİYİ DİNLEMİŞLER



FETÖ’nün Ergenekon soruşturmasına bağlama amacıyla farklı soruşturma dosyaları üzerinden 379 kişinin telefonunu ise ayrı olarak dinlediği ortaya çıktı. Bu şüphelilerle ilgili dosyalarda uzun süre açık kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Ergenekon soruşturmasına dahil edilmeye çalışılan ancak herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayan 515 kişi hakkındaki dosyayı raftan indirdi.