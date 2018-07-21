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FETÖ'nün ilk darbe girişimi 7 Şubat'ta gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 09:02 | Son Güncelleme

7 Şubat MİT kumpası savcılığın tutuklama yazısında, 'FETÖ’nün hükümeti ilk yıkma teşebbüsü' ifadeleri ile tanımlandı ve örgütün PKK-KCK’ya sızan MİT elemanlarını teknik takibe alarak deşifre ettiği açıklandı.

FETÖ'nün ilk darbe girişimi 7 Şubat'ta gerçekleştirildi

FETÖ'nün MİT kumpasına yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Savcılığın, şüphelilerle ilgili tutuklama talebine ilişkin yazıda, FETÖ'cü savcılar ve polislerin, MİT'in PKK-KCK terör örgütüne sızan elemanlarını teknik takibe alıp deşifre ettiği belirtildi ve 7 Şubat için "FETÖ'nün hükümeti ilk yıkma teşebbüsü" denildi.

Sabah gazetesinden Fatih Ulaş’ın haberine göre 7 Şubat 2012'de FETÖ'cü savcı ve polislerin, Hakan Fidan ile bazı MİT görevlilerini ifadeye çağırıp tutuklama girişimine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz'da 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, savcılığın şüphelilerle ilgili sulh ceza hâkimliğine yazdığı tutuklama talebine ilişkin yazıda, kumpasın ayrıntılarına yer verildi.

AVUKAT OYUNU

Buna göre, 20 Aralık 2011 sabahı İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'nde yürütülen soruşturmada KCK Basın Komitesi'ne yönelik operasyon kapsamında bir ajans bürosuna baskın düzenlendi. Basılacak yerler listesinde olmayan mekanda gözaltına alınanlardan biri de MİT'in irtibat elemanıydı. Baskını öğrenen MİT görevlileri, soruşturmayı yürüten ve sonradan FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan özel yetkili savcı Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sankaya'ya MİT'in özel çalışmasını anlatıp, konunun deşifre olması halinde pek çok MİT elemanının hayatının tehlikeye gireceğini belirtti.

FETÖ'cü savcılar ise MİT görevlilerini "Sizlerin canı bize emanet" diye yatıştırdı. Ancak sonraki gün MİT personeli hakkında teknik takip kararı çıkardılar. MİT'in, PKK/KCK yapılanması çalışması hakkında detay almaya çalışan FETÖ'cü savcılar ve polisler, istihbarat elemanı M.Ö.'yü gözaltına aldı. Kendi ayarladıkları P.K. isimli avukatı, MİT'ten gelmiş gibi tanıtıp, M.Ö.'yü her şeyi anlatmaya ikna ettiler. M.Ö.'nün daha sonra avukattan şüphelenmesi üzerine yeni bir avukat olarak Ü.D.'yi ayarladılar ve M.Ö.'den KCK yapılanmasına yönelik 2 yıllık çalışmayı öğrendiler.

AMELİYATA DENK GETİRDİLER

İstihbarat elamanı M.Ö.'nün aynı tarihli 46 sayfalık 2 ifadesinin olması kumpasçı polislerin oyununu gösteren bir başka delildi. Alınan ilk ifade tutanağı çay döküldüğü gerekçesiyle imha edilip, yeniden eklemelerle oldu bittiye getirilerek M.Ö.'ye ifade tutanağı imzalattırıldı. M.Ö. savcılıktan serbest bırakılırken, onun çizdiği şema FETÖ'nün eline geçti. 7 Şubat 2012 saat 17.00'de ise görevli savcı (Sadrettin Sarıkaya) Fidan'ı ve 4 MİT görevlisini ifadeye çağırdı. Üstelik bu durum tam da o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın ameliyat saatine denk getirildi. Ancak Erdoğan'ın ameliyata geç girmesiyle bütün kumpas bozuldu.

İLK YIKMA TEŞEBBÜSÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kumpasçılarla ilgili soruşturma dosyasında, "Bu soruşturmanın aslında FETÖ/PDY'nin seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni yıkmaya ilk teşebbüs girişimi olduğu anlaşılmıştır" vurgusu yapıldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
peh peh peh Bir zamanlar hırsız tercüman gazetesinin pehlivan sertifikası diye köşesi vardı. Kel Ali , Kosa Yusuf, diye Hiç bitmez yazılırdı Yanı beyin yıkanır din narkozu verilirdi. Bugünkü dinci kesim bunun eseridir. Buda ona benziyor. Ağam sen 16 yıldır onun bunun hakkını yiyip, olan bitene seyirci kalıp, Bu dinsiz bu imansız bu fetöcü ibneleri işe alan beslyenyen hatta hızla merdivenleri çıkmalarını bazı makamlara gelmelerini sağlayan baştaki Adam değil misin. Amaninnnn Yoksa bunlara ben mi yaptım. Ama haklısın bu millet koyun hatta kuzu
Yeter mağdur edebiyatı yaptığınız geriye dönüp takılmaktan vazgeçin artık Başkan belli iktidar belli dolar 5tlye dayanmış ekonomi yerlerde, çarşı pazar ateş pahası siz ona bakın! icraat üretin mazeret değil!
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