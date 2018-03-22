FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

"Her şey iyi, güzel, olumsuz diyebileceğim küçücük, en ufak bir şey yok sana karşı ama içimde hep olumsuz his de var. Pazartesi kesin kararımı açıklayacağım artık." dedi.

Ama asıl takıldığı şey çocuğun boyuymuş.

Derya E'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanması istenen iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Derya55" kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock"u kullandığı ve programa 15 bin 891 kez girdiği tespit edilen Derya E. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen örgütün "İlkadım eyalet ablası" Derya E'nin, incelenen ByLock yazışmalarından "örgüt evleri ve öğrencileri ile evlendirme" işleriyle ilgilendiği ortaya çıkarıldı.

Jale'nin başvurusuna bakabildin mi?

Abla çok uzun süre baktım.

2 saat internetteydim.

Bütün kılavuzlara, bütün alımlara...

Abiler keşke bay alımlarını boşu boşuna bize söyleyip strese sokmasalar.

Abla, kızları bizim evde ağırlayacağım ama erzağı daha önce istemediğim için sıkıntı yapabilirler diye korkuyorum.

Abla, ben bu Olcay abiyle kavga edeceğim.

Anlamıyor ya...

Boş ver, tek derdimiz Olcay abi olsun. Bana mesaj atmış, ben yarın döneceğim inşallah, canını sıkma.

Her gün Hatice'yi soruyor.

İstemiyor sınavdan önce.

'Bilgilerini gönderin, ona göre tekrar görüşeyim.' dedim.

Ben aracıyım. "Cumartesi görüşme ayarlayabilir miyiz?" deyip duruyor.

CV'de yazılanlara göre uygun aday çıkarmışlar.

ByLock ve diğer yazışmalardan, örgütün "eyalet ablası" Derya E'nin "evlendirme, örgüt evleri ve öğrencileri" ile ilgilendiği kanaatine varılan iddianamede, sanığın ByLock'ta "abla" olarak adı geçen Dursune Y'ye bağlı faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Zabıt katibi alımları ByLock yazışmalarında

Derya E'nin bir başka ByLock kullanıcısı Ragibe Ö. ile arasında geçen yazışmalar da iddianameye girdi.