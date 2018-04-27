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FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 23:49 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yurtdışı ayağına yönelik yürütülen operasyonlarda, örgütün aranan isimlerinden Mustafa Ceylan, İnterpol aracılığı ile Azerbaycan’dan Türkiye’ye iade edildi.

FETÖ'nün kilit ismi Türkiye'ye iade edildi

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Aksaray 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında FETÖ/PDY ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2 ayrı yakalama kararı bulunan Mustafa Ceylan, uluslararası çalışmalar ve işbirliği sonucunda 2017 Nisan ayında Azerbaycan’da yakalanarak tutuklanmıştı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Adalet Bakanlığınca Azerbaycan’dan iadesine ilişkin çalışma başlatılan FETÖ üyesi Mustafa Ceylan, Türkiye ile İnterpol Şube Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye’ye iadesi kararlaştırıldı.

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Yaklaşık 1 yıldır Bakü’deki Gobustan Cezaevi’nde tutuklu bulunan sanık Mustafa Ceylan, yapılan çalışmaların ardından tutuklu sanık Mustafa Ceylan, akşam saatlerinde Bakü’den İstanbul’a İnterpol Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından getirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Havayolu ile Atatürk Havalimanı’na getirilen Mustafa Ceylan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. FETÖ firarisi Mustafa Ceylan, polisteki sorgusunun ardından SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesince ifadesi alınan Mustafa Ceylan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖCÜ Mustafa Ceylan

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