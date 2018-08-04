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FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü’nün uzun süre takip ettiği, FETÖ’nün hücre evlerinde, FETÖ'nün firari üyesi Emre Uslu’nun ‘Yerlerinizi değiştirin’ paylaşımını yapmasının ardından hareketlilik yaşanması üzerine operasyon başlatıldı.

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Sabah erken saatlerde FETÖ’nün 16 hücreevine yapılan operasyonda aralarında sözde yeni il imamı ve eğitim danışmanı ile aranması bulunan çok sayıda FETÖ şüphelisinin yakalandığı öğrenilirken operasyonun hala devam ettiği belirtildi.

VAN MERKEZLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları Ardışık Arama ve Kripto Şifreleme yöntemlerinin ilimizdeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 16 askeri personele yönelik olarak 16 değişik adrese operasyon düzenlendi" denildi.

İŞTE OPERASYONUN YAPILDIĞI İLLER

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 03 Ağustos Cuma günü Van merkezli, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, Tokat ve Trabzon olmak üzere 18 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheli şahısların ise yakalama çalışmalarının devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Emniyet FETÖ Emre Uslu

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Fetö Firarilerinin ismini veriyorum buradan. Tutuklayabilirsiniz. Sarayda oturan zat, Onun danışmanları, Ne istedilerde vermediki. bunları tutuklayıp yargıladığınız gün ozaman bu ülkede adalet varmış diyeceğim. onun dışında zor.
korkma titre sira sana da gelir
@tahsin.ozkara zaman gazetesi aboneliğim varsa, oğullarımı onun okuluna göndermişsem, bank asyada bir kuruşum varsa, onu seven öven bir sözüm bir yazım hiç olduysa, tutuklasınlar. biraz insaf sadece bu akp iktidarında hiç mi fetöcü yok . bırak tutuklanmyaı ifade bile vermediler. yazık yazık. sen diyosun daha ülkemde adalet yok. elin amerikalısı sana güvenir adamını yargılatırmı ülkende. ayık olun az ayık. sürü psikoljisini bırakın.
Darbeyi yapan belli...devlet olarak destekleyen belli...show amaçlı masumların hayatları bilerek maf edilitor. canilik yaptığınız
@onur_gezici_1980 seni kripto fetö çomarı seni..bunlad masum ha..sümüklü meczup senin beynini iyi yıkamış.
@s.hazir senin reisin beyni hiç yıkanmamış demi. emin ol bu ülkede çocuğunu onun okuluna göndermeyenler, ona maddi destek vermeyenler, zaman gazetesi okumayanlar şu an içerde. gel özledik bitsin bu hasret diyenler dışarda. kim kripto ? sen mi?
@s.hazir hassiktir adi yalaka alçak. Senin yalakalığını yaptığın hainlerin hiç mi suçu yok.
Hâlâ nasıl gidiyorlar fetönün arkasından anlamıyorum bu insanları.
saklandıkları delikten çıkarın köpekleri beklemeyin
emre vijdan yap intihar et kurtul.
sarayın etrafına bakın siyasi kalkanları ordadır. camiyi çalan kılıfı hazırlar.fetöyü dışardaki üç beş kişide değil asıl bu güne getirenleri siyasi ayağı göz altına alın
meclıstekılere ne zaman el atılacak acaba
Fakir fukara, fettoya destek olsa nolur olmasa neolur, fettonun, en büyük destekçileri mecliste, meclisin başında, yıllardır destek olmuşlar bu vatan hıyanetini beraber yapmışlar adres belli icraatları belli, bu ülkeyi beraber karanlığa dönüştürenler belli iki ajan bu güzelim ülkeyi araplasmaya götüren belli
Dünü unutmayın dün neydi bugun ney oldu, dünü unutmayın..
fetocuları yazmışlar nie almıyolar :)
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