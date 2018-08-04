FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Sabah erken saatlerde FETÖ’nün 16 hücreevine yapılan operasyonda aralarında sözde yeni il imamı ve eğitim danışmanı ile aranması bulunan çok sayıda FETÖ şüphelisinin yakalandığı öğrenilirken operasyonun hala devam ettiği belirtildi.

VAN MERKEZLİ OPERASYON BAŞLATILDI



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları Ardışık Arama ve Kripto Şifreleme yöntemlerinin ilimizdeki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 16 askeri personele yönelik olarak 16 değişik adrese operasyon düzenlendi" denildi.

İŞTE OPERASYONUN YAPILDIĞI İLLER



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 03 Ağustos Cuma günü Van merkezli, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, Tokat ve Trabzon olmak üzere 18 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheli şahısların ise yakalama çalışmalarının devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.