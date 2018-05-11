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FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 08:17 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızdırdığı anlaşılan 211’i muvazzaf 300 asker hakkında FETÖ operasyonu başlatıldı.

FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlere operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, TSK'ye sızdığı belirlenen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 300 şüpheliden 150'si gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi'nde yürütülecek. Ayıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da bulunuyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Vatan hainlerine yer yok bu teşkilatta Allah razı olsun yetkililerden
nereden sızmışlar hangi kaynaklarda eğitim görmüşler,İmam hatipli olanlar söylensin...hep asker olmuş üzerine fatura kesilmesin,TSK yı böylece imha ettiniz zaten. Hiç siyasi kanadına dokunan yok? FETÖ eğitimini nerede aldıkları açıklanmıyorsa gizli projeler üretildiği kesin. Kaynağına hiç inilmeyecek demektir. Birde yerini hangi tarikat dolduruyor iyi dikkat edin.?
tamam. eyv fetö falan vardı saksısı düşen fetö diyor arkadaş..
Fetö cüler enselendikçe nedense ses buradaki kripto fetöcü çomarlardan geliyor.
Hain var Hep var toz var hap var..
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