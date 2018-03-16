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FETÖ'nün yeni planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi mi? Hüseyin Gülerce yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 09:42 | Son Güncelleme

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, "Bir FETÖ darbe senaryosu daha var" başlıklı yazısında son dönemde FETÖ operasyonlarında tutuklanan subayların TSK'da halâ görevli olduğunu belirtti.. Gülerce, en kuvvetli senaryonun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebüssü olduğunu iddia etti.

FETÖ'nün yeni planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi mi? Hüseyin Gülerce yazdı

Son günlerde FETÖ operasyonlarına dikkat çeken Hüseyin Gülerce, pekçok ilde albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubay kadrosundaki muvazzaf askerlerinin tutuklandığını söyledi. Tutuklanmaların, ordu içindeki FETÖ'nün 'mahrem imamlarının' itirafçı olmasından sonra arttığını ifade eden Gülerce, kritik uyarılarda bulundu. Hüseyin Gülerce, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerdeki FETÖ operasyonlarında dikkat çeken bir taraf var. Pek çok ilde albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay kadrosundaki muvazzaf kişiler tutuklanıyor. Çoğu da jandarma teşkilatına mensup.

Bu tutuklamalar, ordu içindeki FETÖ yapılanmasının aslî unsuru “mahrem imamlar”ın itirafçı olmalarından sonra arttı.

FETÖ yapılanması içindeki bu asker elemanlar, ByLock gibi gizli haberleşmeler içinde değiller. Başlarındaki “imamlar”la ankesörlü telefonlarla iletişim kurmuşlar.

TSK içinde hala görevde olan ve bütün mücadeleye rağmen kendilerini gizleyen/gizlemeye devam eden bu kripto/kozmik FETÖ’cülerin varlığı, karşımıza endişe verici bir tablo çıkarıyor.

Demek ki, darbe teşebbüsüne katıldıkları belli, ByLock kullandıkları belli FETÖ’cüler dışında, hala Pensilvanya’daki elebaşına körü körüne bağlı epey sayıda terörist, asker üniforması altında bulunuyor. Hatta bir kısım eski TSK mensubu; “Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki en güçlü grup halen FETÖ’dür” kanaatini taşıyor. Eski Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ “bu iddiaları ciddiye almak lazım” diyor.

Kritik noktalarda bulunan FETÖ elemanı muvazzaf subayların varlığı, yeni bir darbe teşebbüsü için ciddi endişe kaynağıdır.

Elinde silah olan, tanklara, toplara görev verebilen, uçak uçurabilen FETÖ’cü sayısının çok olmasına da gerek yok. Bunlar 15 Temmuz’daki gibi geniş bir organizasyonla darbe teşebbüsü yapamazlar ama bir kaosun düğmesine basabilirler.

En kuvvetli FETÖ darbe senaryosu, -Allah korusun- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsüdür.

Türkiye’yi kaosa sürükleyecek tek suikast teşebbüsü budur.

Dün Sabah gazetesinde “Sabah gizli suikast planını kamuoyuna açıklıyor” haberi vardı.

Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman imzalı haberde şöyle deniyor:

“PKK’nın taşeron suikast çetesine büyük darbe vuruldu. Örgüte bağlı TAK militanlarının hazırladıkları suikast planıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aile fertleri ve yakınlarını hedef aldığı belirlendi.”

Kaos düğmesine bu tür suikast planlarıyla basılabilir.

Şer cephesinin kullandığı en tehlikeli yapı FETÖ’dür. Uydurma bir terör örgütünün suikast hamlesinden sonra devreye, halen varlığını kripto elemanlarıyla sürdüren FETÖ girer. Hatta kendilerini şu anda pasif gösteren eski cuntacıları da yanlarına alabilir ve “kaosu bitirme mecburiyeti doğdu” gerekçesine sarılabilirler.

NATO da, “üye ülkemizde kaosa müsaade edemeyiz” diyerek, 15 Temmuz’da yapamadığını yapmaya kalkabilir.

Evet, FETÖ’nün devreye sokulacağı bir darbe senaryosunu ciddiye almalıyız.

Türkiye’nin karıştırılması ihtimalinin üç önemli izahı var:

  1. Türkiye, askerî harekâtlar sürecini başlattı. Afrin’de devam ediyor, sonrasında Münbiç’te, Fırat’ın doğusunda devam edecek.

ABD bundan çok rahatsız... Fakat bizi engelleyemiyor. Trump’ın Dışişleri Bakanlığında ve CIA’da yaptığı son değişiklikler ABD’nin stratejilerini nasıl etkileyecek bilemiyoruz ama endişelerimiz var.

  1. FETÖ elebaşı F. Gülen, kendisinin seçilmiş kurtarıcı olduğuna iman eden biri... İhanet, cinayet dâhil her şeyi mubah görüyor. Yalan söylüyor/söyletiyor, takiye yapıyor/yaptırıyor...

Kendisini Peygamberlerin üzerinde konumlandırıyor ve doğrudan –haşa- Allah’tan emir alarak iş yaptığına inanıyor. “Yenilmemiz söz konusu değildir” diyor. Bu yüzden “verilen vazife”yi sonuna kadar yapmak zorunda olduğu kabullenmiş. Darbe teşebbüslerinden asla vazgeçmeyecektir.

  1. FETÖ’nün lider kadrosunun tamamı yurt dışına kaçtı. Halen Gülen’in talimatlarıyla çalışıyorlar. İçerdeki yapının beli kırılmış olabilir. Ancak dışarıda ekonomik varlık ve organizasyon açısından hala güçlüler. Türkiye içindeki kozmik elemanları ile irtibatları, onları yönlendirmeleri ve yurt dışına adam kaçırmaları devam ediyor.

Ayrıca ABD ve AB ülkelerinde etkileri aynen devam ediyor. Ve bu ülkelerde ciddi himaye görüyorlar. Batı medyasından ve hükümetlerden destek alıyorlar.

FETÖ belası bitmedi. Gevşeklik gösterilmemeli, şefkat ve merhamet damarlarımıza dokunan FETÖ algı operasyonlarına itibar edilmemeli... "

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Hüseyin Gülerce Recep Tayyip Erdoğan FETÖ Fetullah Gülen

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Reis in etrafındaki güvenliği sürekli olarak diline dolayanlar var hattâ geçenlerde bir tanesi " ne olacaksa olsun..ne gerek var bu kadar sıkı güvenliğe" diyordu olum! Reis in Güvenliği; aslında sizin gibilerinde Güvenliğidir Yerinizde olsam; Reis in başına bi iş gelsin İstemezdim alçakların derdi zaten Memlekette kaos ve iç karışıklık çıkarmak Alah korusun ; öyle bir durumda Memlekette "Nefes almak" Herkes için zor olur "Koruma Ordusuyla geziyor" diye laf yetiştirenlerin derdi nedir peki ? !!! anlamak güç değil
konuşşmuş yine tayyppçi palermo544 bal kabağı hesabı
@palermo544 BUNLAR VATAN HAİNİ OLDUKLARI İÇİN ANLAMAZLAR KARDEŞ.... RABBİME HAMD OLSUN Kİ BAŞKOMUTANIMIZ GÜÇLÜ DİK DURAN BİRİ.... BUNLARA YEM OLMAYACAK BİRİ... AMA ŞUNU BİLSİNLER Kİ SURİYELİLER BUNLARDAN DAHA ŞANSLI... BUNLARI ALACAK BİR ÜLKE BİLE YOK... YUNANLILAR GİBİ DENİZİ BOYLAYACAKLAR...
@palermo544 tamam anladık neyazsak beğenmezsiniz ama soruyorum Resin başına bi iş gelirse "_Ben Bu Memlekette yinede rahat rahat Gezerim.Oy verdiğim Parti seçimi kazandığında GenelBaşkanımda O koltuğa Rahtça OTURUR " Diyecek bir babayiğit varmı ? öyle bir durumda NAH GEZERSİN rahatça o koltuğada NAH oturtursun Liderini
@palermo544 Reis ölünce TÜRKİYE diye bir ülke kalmayacak zaten ondan öncede TÜRK diye bir ırkı Türkiye diye bir devlet adını duymadınız.................Mallığında bir sınırı olsaydı keşke
sizin gibiler oldukça merak etme ne belamız nede kazamız eksik olmaz kendi dünyanızda yarattıgınız tüm belaları şu güzelim ülkeye malettiniz tutturdunuz bir teto türküsü milleti avutup uyutup duruyorsunuz benmi ne istedilerde vermedim diyen insanda biraz utanma biraz allah korkunuz yokmu sizde be
@palermo544 tayyibin başyaveri fetodan tutuklandı? önce başyaver nedir onu öğren. kafana takma elbet biri çıkar ülkeyi yönetir. ama senin trol maaşın kesilir. telaşın ondan
sakin olun..kötüye bir şey olmaz..bunlarda gündem belirlemek için..tabiri caizse cem yılmaz opet reklamında söylediği gibi...REKLAM KOKAN HAREKETLER BUNLAR MİCHAEL..
@palermo544 seçim yaklaşıyor şimdi bu haberlerle sizin gibiler biraz coşturulur. sonrada daha e ipten dönme hikayeleri anlatırlır. Sizde bukadar borca bukadar yalana bukar hibeye bukadar zamma rağmen gider reis deyip oy verirsiniz aylık 100 tl lik yardım için. Ama kafanız basmıyor bu ülkede yapılan köprülerde çalınan paralarda senin cebinde zor la alınan zamlı vergilerle yapılıyor
tabi ya kesin öyle olmuştur, bakalım seçime kadar daha neler duyacağız.
Şu memleketin manzarasına ve haline bakın MGK toplantısında Fetullahçılar orduyu ele geçiriyor ,İmamhatiplileri orduya almayalım denildiğinde Sayın CB GENERALE HİDDETLENİP '' Kes sesini atarım dışarı seni bende imamhatipliyim...'' demişti. Türkiyede ne kadar FETÖ cü terörist varsa hepsi Cami ve mescitlerden çıktığı halde daha geçen gün sayın CB ne demişti Camii ve mescitten terörist çıkmaz ...demişti bu kadar da pes
@cengiz_caner_1959 fetöcüler imam hatipte mi okuyormuş? cahil cahil konuşma kendi okulları var
sallamayın fetö indirmek istese 15 tmmuz gecesi uçağı vururdu veye en yakınındaki fetöcüler işi bitirirdi bu haberler yalan dolan
söze değil, sözü söyleyene bakarım.
kim yazdıysa doğru yamış, aynen durum böyle fakat erdoğanın ölümden korkusu yok, arkasındaki halkında yok, tek korkumuz erdoğan giderse, allah korusun, türkiyenin elin gavuruna muhtaç hale geleceği ve yenide özgürlüğüne kavuşurken tekrar sömürülen bir devlet haline geleceğimizdir.
SEÇİM YAKIN ANLAŞILAN
RTEÖ için gidişat kötüleştikçe daha ne senaryolar duyacağız son aşamada sahte bir suikast bile yaptırabilirler. Yeter ki koltuk gitmesin altından.
hürriyeti kısıtlamak, seçimleri sıkıyönetim mantığıyla kanun hükmünde kararnamelerle yönetmeyi legal hala getirmek için uydurulmuş kuyruklu bir yalan, saraydan çıkışı itibarıyla gittiği yollar da hayat duruyor, binlerce kişilik timler bizim vergilerimizle saraylıyı koruyor, sadece diktatörlükle yönetilen ülkelerde olur böyle şeyler, eskiden karakol önlerinde polislerimizle oturup çay içer sohbet ederdik, şimdi karakolların bulunduğu sokaklar trafiğe kapatılıyor, halkın emniyetini sağlamakla mükellef emniyet teşkilatı halkından korkuyor, sadece sarayı koruyor. adalet mi oda uykuda
yazik tir tir titriyor korkudan ya benide alirlarsa diye merak etme seni almazlar saraya yalakalik yapma çünkü bu ülkede hukuk diye birşey kalmadi
chp+hdp=fetö fetöş ke-mal a,yürüyüş için yeterince ses getiremedin demişti. hepsi sayın cumhurbaşkanımıza karşı işbirliği içinde. 15 temmuz darbesinde sokaklarda bir tane chp li,ateist,kominist,atatürkçü,solcu varmıydı?
hayatları acıtasyon her seçim öncesi arhınçla başlayan suikast algı oparasyonu sıktı artık kah kızı kah kendisi yada akla gelmeyen birisi suikast olacak gündemiyle ülkeede ki herşey o kargaşada satıldı çomarlar ise hala mankafa akla zarar beyanlarda
her seçimde suikast yalanını atıyorlar. öldürmek isteler zaten öldürürlerdi yanındaki yaver den tut koruma polislerine kadar hepsi fetöcü çıkmadı mı?
Seçimler yaklaşıyor mağduriyetler başlar
SEÇİM YAKLAŞTIYA ŞİMDİ DÜZMECE BİR SÜRÜ SENARYO ATARLAR PİYASAYA....
Ben artık kimin alçak fetocu olduğunu anlamakta zorluk çekiyorum
Bu suikast larda hep seçim öncesine rast geliyor. Algı aperasyonu
Ne zaman erken seçim ufukta belirse, satılmış kalemlerden aynı teraneler. Bir savcı da çıkıp bu fetöcu dallamaya "yahu arkadaş sen bunların içindeydin, sen Reise karşı 17-25 ARALIK'tan sonra bile ağza alınmayacak yazılar yazdın, bu gün terörist dediğin o haşhaşilerin başı sen idin, senin sözüne nasıl inanacağız. Sen de suikastçılardan birisi olabilirsin, sen Reisin yanına sokulmuş bir truva atı olabilirsin, gel buraya" demiyor, diyemiyor. G...t'ünü kurtarmak isteyen ne kadar kripto ve açık fetöcü varsa başlıyorlar Reise Suikast yaygarasına. Fetö ile böyle mi mücadele edeceğiz?
bu gulerce fetocu olan degilmi ha pardon iki numarali adamdi ama simdi.memleketin yariso fetocu en temizide bu demi vay be
Fetö Türkiye'nin iyiliğine olan hiçbir şeyi yapmaz.
Seçim için poh poh hazır
hakketten bu darbe tam bir senaryo...
bu ülke okadarbaşarısız yöneticiler gördü geçirdi. intihar edenler oldu hiç birine suikast düzenlenmedi. bu kadar başarılı bu kadar refah var işsizlik sıfır haşk hayatından memnun ekono ik sıkıntı yok. millet sabah akşam bu kişiye suikast hazırlığında. suikastla yatıp suikastla kalkıyolar.
Yazının bir kısmında,Hatta bir kısım eski TSK mensubu; “Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki en güçlü grup halen FETÖ’dür” deniyor. Demek ki başka gruplarda var...
bari bunu başarsalar bari
@ozkan_ozdogan_1980 nediyonlan sen
Bu şahıs daha düne kadar bu yapının en önde gelenlerinden birisi değil miydi. Yıllardır televizyonlarında gazetelerinde aktif faaliyet göstermedi mi? Şimdi gakguk diyor kendini soyutlamaya çalışıyor. ömrü onların içinde geçmiş onlar sayesinde Servet olmayan. devlet hiçbir şeyden haberi olmayan en alttaki garibanlar ile uğraşacağına bu şahis gibi kendini tereyağından kıl çeker gibi s anki hiç bu örgüte uğramamış gibi lanse eden kriptocular dan hesap sormalı değil mi sıkıyı görünce pişman olmak geçerli midir? Şimdi Seçim yakın ya, milletvekilliği kotarma çabası içinde.
bunların hepsi birer oyun.oy artırma stratejileri.bülent arınç'da kozmik odayı açtırmıştı bunu bahane ederek unuttukmu.......
baktı anketlerde akp başladılar yine suiakast darbe senaryolarına bunlar seçime 1 hafta kala kendilerine sahte suiakast yada mini bir darbe tiyatrosuda hazırlarlar birde söyleyene bakarmısınız hüseyin gülerce baş yardakçı fetöcü tayyibin eski sağkollarından
YA BU KİŞİ FETO NUN SAĞ KOLU DEĞİLMİ Dİ ÖLÜM VAKTİ GELDİĞİNDE TÜM TÜRKİYE BİR OLSA KURTARAMAZ C.B Yİ FAKAT GELMEDİSE DE KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ BUNLAR SİLERİN HAYALİ DÜNYANIZIN SONUÇLARI SİZ BAKIN DA FETOCÜ LER SİZİ İNDİRMESİN
tamam uzun oldu gazi
vay be memleket 15-16 senede nereye geldi daha neler göreceğiz bakalım
SEÇİM ÇALIÇMALARI BAŞLAMIŞ HAYIRLI OLSUN
ARINÇ İÇİNDE SÖYLENMİŞTİ BUNLAR.... BİLİRSİNİZ.. NEYSE Kİ ADAMLAR YAKALANDI ... HATTA SOKAK İSMİ VE KROKİ ÇİZİLİ KAĞIDI YEMİŞTİ FALAN ... ADAM GERİZEKALI OLMALI BUNU ÖĞRENEMİYOR O YÜZDE YAZILI VERMİŞLER....
düne kadar sende bu yapının içindeydin şimdi senaryoyu yazıyorsun milletin üzerinde korku imparatorluğu kurmaya çalışıyorsun bu yapıyı besleyenler ve bu yapıdan beslenenler bu kadar vebalı ALLAHIN huzurunda nasıl verecekler acaba
yalandan kim ölmüş suikast yapsalar elli kere yaparlar çünki fetöcüler zaten etrafında
seçim yatırımı başladı bu gibi haberleri bundan sonra dikkat edin çok duyacagız ve dinleyecegiz
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