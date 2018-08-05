HABER

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda ilginç detaylar ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınanların, örgüt liderlerinden Emre Uslu’nun sosyal medyadan yaptığı ‘Evlerinizi değiştirin’ çağrısı üzerine adres değişikliği yaptıkları ve haberleşmek için yeni programlar kullanmaya başladıkları belirlendi.

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aralarında FETÖ tarafından yeni yapılanmayı yönlendirmek üzere atanmış sözde il imamı ve eğitim danışmanının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

EMRE USLU'NUN TALİMATININ ARDINDAN...

KOM ekipleri tarafından adres ve kimlik tespitleri sırasında yapılan çalışmalarda ilginç detaylar ortaya çıktı. Örgütün yeni yapılanmasının, örgüt liderlerinden Emre Uslu tarafından twitter aracılığıyla atılan 'Evlerinizi değiştirin' talimatının ardından adres değişikliği yaptığı ve haberleşmek için yeni şifreli programlar geliştirdiği belirlendi. Uslu, yine sosyal medya hesabından FETÖ'cüleri yakalanma ihtimaline karşı uyararak, evlerine giderken aynı güzergahı kullanmamaları ve sosyal medyayı yakından takip etmeleri gerektiğini yazdı.

Operasyonda gözaltına alınan şahısların dijital materyallerine de el konuldu. Yeni yapılanmanın, yurt dışı ve yurt içinde örgüte destek vermeye devam eden üyelerle haberleşmek için yeni şifreli programlar geliştirdiği de tespit edildi.

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Bodrum'da Sıla rüzgarıBodrum'da Sıla rüzgarı
EN TEHLİKELİ GÖREV:  KÖPEK BALIKLARINI ELLERİYLE BESLİYORLAREN TEHLİKELİ GÖREV:  KÖPEK BALIKLARINI ELLERİYLE BESLİYORLAR
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Bursa Emre Uslu

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Peki tayyıbeci fetö örgütüne savcılar nıye hareket etmıyor.elele-kolkola idiler fetö ile herşey i verdik diye itiraf ettıler ,onlar iktidarda diyemı adalet işlemiyor,şeyleri sıkıyor herhalde.
@broker575 üstüd..senin gibi kafalarda bir zamanlar bunlara f tipi çete diyordu şimdi düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışıyla fetö yalakalığına başladılar.
Amma da baydınız be.. !!
Vatandaş yiyor yaaa çevir aynı tarz haberler ver çoşkuyu seçmeni kaçırma
siz kacacaksınız biz kovaliycaz
bu deli paranoyası sonunda akp mlletvekillerine çocuklarına kadar uzanacak anlaşılan..görünen köy..erdoğandan sonrası cezaevleri dahada bi dolup taşacak.. bu paranoya için kullanılıp atılanlarda aynı sonu yaşayacak.
bizim burda da bakkalcı çaycı garson terzi simitci kapıcı hepsi fedöcüüü çıktı şuna bak adamlar nasıl yapılanmış ama hiç siyasi ayağı yok nasıl yapılandı bunlar bilemiyorum
ya yeter be sabah akşam feto pkk gündem değiştirmek için feto pkk sikistiklar8nda feto pkk dolar uçar ekonomi kötü olur feto pkk koyunlardan hariç kimse yemiyor artik
FETÖ'NÜN SİYASİ KANADI AÇIĞA ÇIKMADIKTAN SONRA HER ŞEY HİKAYE... 2 YILDIR NEREDELER? BU MESAJLAR ONLARA NİYE GİTMEDİ?
Feto 50 yildir var bunlari besleyip buyutenlerin cezasi ne olacak? Boşa masal anlatmayin ne yaptginizi halkin yarisi cok iyi biliyor diger yarisi ise tatli ruyalar aleminde uyandiginda bogazina cokecekler haberi yok
Aslında, herşeyi verdik, gel artık, parsel parsel vs söylemlerine de suç duyurunda bulunlumalı, soruşturma açılmalı ben vallahi iktidar için yazmıyorum çoğu insan gibi. Ama bu sözlerde dikkate alınmalı ki, fetö belası, kökten halledilmeli bence.tüm kamuoyu duydu bu sözleri. Şimdi kime inanalım
mecliste hiçmi fetöcü yok..onları neden tutuklamıyorsunuz... .üst düzeyde geçmişte fetö ile işbirliği yapan ağababalarını yakalayın önce
Ülke ekonomisine müdahale edin ülke ekonomisine...
Diğer Haberler
Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.