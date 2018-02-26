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FETÖ okullarını Maarif Vakfı devraldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 10:49 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı, Afganistan'da FETÖ'ye bağlı 12 lise ve 3 dershaneyi devraldı.

FETÖ okullarını Maarif Vakfı devraldı!

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Türkiye Maarif Vakfı lise dershane

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