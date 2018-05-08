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FETÖ okullarının "iki yüzü" var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

Eski Bursa Valisi Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşmada dinlenen tanık: - "FETÖ'nün okullarının, vakıf ve derneklerinin bir resmi yüzü vardır bir de 'mütevelli' denilen gayriresmi yüzü vardır"

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan M.C, bir dönem kendisinin de örgütün "sohbet" adı altındaki toplantılarına gittiğini belirtti.

Tanık M.C, örgütün kurduğu vakıf ve derneklerin resmi ve gayriresmi yüzleri olduğunu belirterek, "FETÖ'nün okullarının, vakıf ve derneklerinin bir resmi yüzü vardır bir de 'mütevelli' denilen gayriresmi yüzü vardır. Bir dönem örgütün kararıyla kurulan Teknik Elemanlar Gelişim ve İletişim Derneğinde (TEGİDER) komisyon başkanlığı yaptım." diye konuştu.

Sanıklardan T.B'yi kendi sohbet grubunda olduğu için tanıdığını ancak o dönem "Muaz" kod adıyla bildiğini anlatan M.C, şunları dile getirdi:

"Benim kırılma noktam, 2014'teki mahalli seçimlerde, 'AK Parti'nin karşısında hangi parti güçlüyse ona oy verin.' diye talimat verildi örgüt tarafından. Örgütün sözde ilçe imamı İ.D'nin yardımcıları bunları aktardı bize. Bank Asya'ya da para yatırma talimatı verildi örgütün önde gelen imamları tarafından, 'Başka bankalardan para çekip, kredi alıp yatırın.' dediler. Toplantıda buna itiraz ettim, yanlış yolda olduklarını söyledim. İşin içine faiz girince ben koptum örgütten. O toplantıda buradaki sanıklardan bazılarının da bulunduğunu net hatırlıyorum."

7 gün sürmesi beklenen duruşma, tanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa fetö okulları

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