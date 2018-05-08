Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.
Duruşmada dinlenen tanıklardan M.C, bir dönem kendisinin de örgütün "sohbet" adı altındaki toplantılarına gittiğini belirtti.
Tanık M.C, örgütün kurduğu vakıf ve derneklerin resmi ve gayriresmi yüzleri olduğunu belirterek, "FETÖ'nün okullarının, vakıf ve derneklerinin bir resmi yüzü vardır bir de 'mütevelli' denilen gayriresmi yüzü vardır. Bir dönem örgütün kararıyla kurulan Teknik Elemanlar Gelişim ve İletişim Derneğinde (TEGİDER) komisyon başkanlığı yaptım." diye konuştu.
Sanıklardan T.B'yi kendi sohbet grubunda olduğu için tanıdığını ancak o dönem "Muaz" kod adıyla bildiğini anlatan M.C, şunları dile getirdi:
"Benim kırılma noktam, 2014'teki mahalli seçimlerde, 'AK Parti'nin karşısında hangi parti güçlüyse ona oy verin.' diye talimat verildi örgüt tarafından. Örgütün sözde ilçe imamı İ.D'nin yardımcıları bunları aktardı bize. Bank Asya'ya da para yatırma talimatı verildi örgütün önde gelen imamları tarafından, 'Başka bankalardan para çekip, kredi alıp yatırın.' dediler. Toplantıda buna itiraz ettim, yanlış yolda olduklarını söyledim. İşin içine faiz girince ben koptum örgütten. O toplantıda buradaki sanıklardan bazılarının da bulunduğunu net hatırlıyorum."
7 gün sürmesi beklenen duruşma, tanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.
12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Hakkari'de Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi!
ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum