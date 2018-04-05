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FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:32 | Son Güncelleme

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya merkezli 9 ilde başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 12 asker gözaltına alındı.

FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak Sakarya merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen, halen aktif görevde bulunan 1 Üsteğmen, 1 Teğmen, 9 Astsubay ve 1 Uzman Onbaşı yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

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