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FETÖ operasyonuna 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 32 dakika önce

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandıkları iddia edilen, aralarında ihraç edilen ve açığa alınan kamu görevlilerinin de bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri operasyon kapsamında 17 farklı adrese baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan delillere el kondu. Yapılan operasyonda 10 kişi, gözaltına alındı. 7 kişinin aranmasına devam ediliyor.

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