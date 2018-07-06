FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 162'YE YÜKSELDİ 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Fetullahçı Terör Örgütü bünyesindeki mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 271 askere yönelik 48 ilde sabah saatlerinde başlatılan operasyonda gözaltı sayısı 162'ye yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla İstanbul'da bulunan 4 ankesörlü telefonla irtibat kurdukları tespit edilen 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri sabah saatlerinden itibaren 48 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 162 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin, firari şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürdükleri öğrenildi.
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