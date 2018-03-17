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"FETÖ pek çok üniversiteye öğrenci işleri yazılımı satmış"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alkan: "Bu yazılımlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle öğrencileri kayıt edebilir, mezun edebilir, notlarını yükseltebilirler. Bizim öğrenci işleri yazılımımız kendimizin olmasaydı, bize neler yapabilirlerdi?"

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "FETÖ pek çok üniversiteye öğrenci işleri yazılımı satmış. Bu yazılımlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle öğrencileri kayıt edebilir, mezun edebilir, notlarını yükseltebilirler. Bizim öğrenci işleri yazılımımız kendimizin olmasaydı, bize neler yapabilirlerdi?" dedi.

Alkan, üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, üniversiteyi her alanda en az iki kat büyüttüklerini belirterek, sadece öğrenci sayısına yani niceliğe doğru bir hareket tarzı benimsemediklerini söyledi.

Spor bilimleri fakültelerinde, 2006 yılındaki Dünya Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası'nı Çorum'a kazandırarak eğitime başladıklarını kaydeden Alkan, "Tıp fakültemizi kurarken, Çorum'da artık tıp birimlerinin bölgesel çapta hizmet vermeye başlamasını sağladık." dedi.

Alkan, 2006 yılında 4 bin 633 olan öğrenci sayısının, bu yıl 18 bin 571'e yükseldiğini ifade ederek , personel sayısının da 198'den 1109'a ulaştığını aktardı.

Alkan, geçmiş yıllarda bazı zorluklar yaşadıklarını, bunların çoğunun arkasında FETÖ mensuplarının olduğunun zamanla anlaşıldığını dile getirdi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ömer Çırak tarafından kendi yazılımlarının geliştirildiğini anlatan Alkan, "Öğrenci işleri yazılımını onlardan almayıp kendi milli yazılımımızı yaptığımız için Zaman Gazetesi'nde 'Hitit Üniversitesi çakıldı' şeklinde manşet atıldı. Biz 'Bu yazılımı üniversitemizden Ömer Çırak yazacak' dedik. Üç sene kayıt yapamamayı göze alarak, öğrenci işleri yazılımımızı kendimiz yaptık. Şimdi anlıyoruz ne yapmaya çalıştıklarını." ifadelerini kullandı.

Sonraki süreçte pek çok üniversitenin yazılımda sorun yaşadığını kaydeden Alkan, şöyle devam etti:

"FETÖ pek çok üniversiteye öğrenci işleri yazılımı satmış. Bu yazılımlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle öğrencileri kayıt edebilir, mezun edebilir, notlarını yükseltebilirler. Bizim öğrenci işleri yazılımımız kendimizin olmasaydı, bize neler yapabilirlerdi? FETÖ'cüler, öğrencilerin, kendi yurtlarını tercih etmek zorunda kalması için başka yurt yapılmasına bile engel oldu. Üniversite olarak talip olduğumuz çeşitli bina ve arsaların, FETÖ ile bağlantılı kurumlara aktarıldığını öğrendik."

Kent merkezindeki bir araziyi almak istediklerini ancak dönemin valisinin, arsa sahibinin satmaktan vazgeçtiğini söylediğini belirten Alkan, "Aradan iki ay geçti, araziyi FETÖ'nün kolejine verdiler. O zamanlar anlamlandıramıyorduk ancak şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman bize karşı müdahaleleri ortaya çıkıyor. Bunlar Türkiye'de tıp ve hukuk fakültelerinde yoğun olarak görev alıyordu. Bazı tıp fakülteleri var ki hocaların ihraçları nedeniyle öğrencilerine eğitim veremez hale geldi. Bizde 4-5 kişi ihraç edildi." değerlendirmesinde bulundu.

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Çorum FETÖ hitit üniversitesi öğrenci işleri yazılımı Reha Metin Alkan

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