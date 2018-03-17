ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "FETÖ pek çok üniversiteye öğrenci işleri yazılımı satmış. Bu yazılımlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle öğrencileri kayıt edebilir, mezun edebilir, notlarını yükseltebilirler. Bizim öğrenci işleri yazılımımız kendimizin olmasaydı, bize neler yapabilirlerdi?" dedi.

Alkan, üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, üniversiteyi her alanda en az iki kat büyüttüklerini belirterek, sadece öğrenci sayısına yani niceliğe doğru bir hareket tarzı benimsemediklerini söyledi.

Spor bilimleri fakültelerinde, 2006 yılındaki Dünya Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası'nı Çorum'a kazandırarak eğitime başladıklarını kaydeden Alkan, "Tıp fakültemizi kurarken, Çorum'da artık tıp birimlerinin bölgesel çapta hizmet vermeye başlamasını sağladık." dedi.

Alkan, 2006 yılında 4 bin 633 olan öğrenci sayısının, bu yıl 18 bin 571'e yükseldiğini ifade ederek , personel sayısının da 198'den 1109'a ulaştığını aktardı.

Alkan, geçmiş yıllarda bazı zorluklar yaşadıklarını, bunların çoğunun arkasında FETÖ mensuplarının olduğunun zamanla anlaşıldığını dile getirdi.